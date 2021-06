Suecia vs Polonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eurocopa 2021

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Abrimos las emociones de este miércoles 23 de junio siguiendo con la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa 2021, cuando Suecia busque llevarse el triunfo que les permita terminar como líderes del sector, pero tendrán que medirse a Polonia que saldrá a “matar o morir” por la clasificación en la cancha del Krestovski.

Hora y Canal Suecia vs Polonia

Sede: Estadio Krestovski, San Petersburgo, Rusia

Hora: 6:00 pm de España. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile. 1:00 pm de Argentina, Brasil, y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. PrendeTV en Estados Unidos.

Suecia vs Polonia en VIVO

La selección de Suecia ha demostrado que será un rival muy duro en esta Euro, tienen ya prácticamente el boleto asegurado a la fase final tras sumar un triunfo y un empate en las dos primeras fechas, pero todavía quieren amarrar el liderato que sería un gran logro para ellos.

Los Suecos vienen de un valiosísimo triunfo en la jornada pasada, el sábado, cuando se midieron a Eslovaquia en un duelo cerrado, pero que lograron definir a su favor con solitaria anotación de Emil Forsberg al 77 desde el punto penal.

Por su parte, Polonia ha cumplido con el objetivo que era llegar a esta última fecha dependiendo de si mismos para clasificar, sin embargo tendrán que salir a “matar o morir” ya que en las dos primeras fechas apenas sumaron un empate y una derrota, solamente las tres unidades les sirven este miércoles.

Los Polacos vienen de un gran empate el sábado pasado en la jornada 2 cuando visitaron a España en un choque donde vinieron de atrás para igualar 1-1 con anotación de Robert Lewandowski.

Tanto Suecia como Polonia saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error, ambos quieren el triunfo pensando en la siguiente fase. En los pronósticos los Suecos son favoritos, pero los Polacos tienen todo para aspirar a ganar y avanzar. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Suecia vs Polonia.

Suecia vs Polonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eurocopa 2021