Inglaterra vs Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Amistoso Marzo 2024

Amistosos

Dos titanes europeos que no lograron ganar, ni siquiera anotar, en sus primeros partidos del año se enfrentan en Wembley este martes 26 de marzo, mientras Inglaterra y Bélgica luchan por la supremacía en los amistosos.

El encuentro de los Tres Leones con Brasil el sábado terminó en una humillante derrota por 1-0, mientras que los Diablos Rojos empataron sin goles ante la República de Irlanda de John O’Shea.

Hora y Canal Inglaterra vs Bélgica

Sede: Wembley, Londres, Inglaterra

Hora: 1:45 pm de México y Centroamérica. 2:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:45 pm en Argentina, Brasil y Uruguay. 12:45 pm PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México y Centroamérica. DSports en Sudamérica.

Inglaterra vs Bélgica en VIVO

Sólo un miembro de la línea defensiva titular de Brasil el sábado por la noche había ganado antes un partido internacional con su país, pero una ofensiva de Inglaterra desprovista de Harry Kane y Bukayo Saka luchó por ponerle un guante a sus inexpertos visitantes, que habían perdido sus últimos tres juegos. de 2023.

Sin embargo, el primer partido de Dorival Junior como entrenador de Brasil resultó ser una ocasión increíblemente feliz para el técnico de la Selecao, que vio cómo Endrick, de 17 años, anotó un gol récord en el minuto 80 para resolver el partido, mientras el refuerzo del Real Madrid aprovechó un rebote de Vinicius Junior.

Mientras Endrick se regocijaba de convertirse en el jugador más joven en marcar en Wembley para su club o país, una familiar sensación de pesimismo envolvió a los fieles de los Tres Leones, cuyo optimismo sobre la gloria de la Eurocopa 2024 se ha visto afectado significativamente debido a la primera derrota de Inglaterra en su sede en más de cuatro años.

El revés del sábado también marcó la primera derrota amistosa de Southgate en Wembley y la primera derrota de Inglaterra desde que quedó eliminada de la Copa del Mundo 2022 a manos de Francia, aunque Southgate pudo reflexionar sobre varios aspectos positivos de la actuación de su equipo, incluso si una falta Lo más vanguardista era una mancha notoria en el cuaderno.

Desde la olvidable era de Roy Hodgson en noviembre de 2013, Inglaterra no había sufrido una derrota en dos amistosos consecutivos en casa, aunque los desdentados Tres Leones tampoco lograron anotar en ninguno de esos partidos, perdiendo 2-0 ante Chile cuatro días antes de perder 1-0 en casa. las manos de Alemania.

Sin embargo, los hombres de Southgate no deberían seguir el ejemplo ofensivo de Bélgica el martes por la noche, ya que el equipo de Domenico Tedesco también lamentó una tibia exhibición ofensiva en el césped de Irlanda, donde no se marcaron goles durante los 90 minutos del sábado.

Además, solo una parada de penalti de Matz Sels a Evan Ferguson salvó a Bélgica de la vergüenza de una primera derrota desde que fue derrotada por Marruecos en la Copa del Mundo de 2022 y, por lo tanto, los Diablos Rojos pueden presumir con orgullo de una racha invicta de 12 partidos de cara al enfrentamiento entre semana. .

En cada uno de los últimos tres partidos de Bélgica, el equipo de Tedesco también ha visto al equipo de Tedesco mantener su portería a cero, aunque el monótono empate contra Irlanda, 62º clasificado, marcó la primera vez en 14 años que los visitantes de esta semana no lograron marcar contra un equipo que no figura entre los 50 mejores de la FIFA, un hazaña no deseada que lograron por última vez contra Finlandia en agosto de 2010.

También hay que lamentar la ausencia de dos de sus engranajes fundamentales, Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne, un equipo belga con poco que mostrar de su ‘generación dorada’ de jugadores saldrá a la carretera por última vez antes de la Eurocopa 2024 esta semana, como Los partidos en casa contra Montenegro y Luxemburgo les esperan en junio antes de que comience su próxima apuesta por la gloria.

Tres de los últimos cuatro enfrentamientos de Bélgica con Inglaterra también han visto a los Diablos Rojos salir victoriosos, incluida una fase de grupos y un tercer puesto en los playoffs en la Copa del Mundo de 2018, aunque su única derrota en ese tiempo se produjo en un Wembley vacío en 2020.

Pronóstico Inglaterra vs Bélgica

Si a Lukaku se le da luz verde para alinearse en Wembley, Bélgica tendrá un peor golpe en ataque que contra Irlanda, y los Diablos Rojos también tienen una habilidad especial para mantener las cosas cerradas en defensa.

Si bien todavía tenemos fe en que Inglaterra aprenderá algunas lecciones de la derrota del sábado y romperá la robusta línea defensiva de Bélgica una vez, los hombres de Southgate todavía son una sombra de lo que eran antes en la cima sin Kane o Saka, y un empate poco inspirador podría estar en juego esta semana. .

Predicción: Inglaterra 1-1 Bélgica

Last modified: marzo 25, 2024

Etiquetas: Bélgica