Holanda vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Se cierra la actividad de la jornada 2 del fútbol femenil en los Juegos Olímpicos 2021 este sábado 24 de julio, cuando Holanda busque sumar el triunfo que les permita firmar su clasificación a la fase final, llegan motivadas, pero se tendrán que medir nada más y nada menos que ante Brasil que saldrá a dar un golpe de autoridad en Miyagi.

Hora y Canal Holanda vs Brasil

Sede: Estadio de Miyagi, Rifu, Japón

Hora: 8:30 pm de Japón. 6:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:30 am de Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay. 8:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Globo en Brasil. NBC en Estados Unidos.

Holanda vs Brasil en VIVO

La selección de Holanda tiene la misión de ser protagonista, ya empezó con el pie derecho, sin embargo saben que la verdadera “prueba de fuego” será la de este sábado.

Los Países Bajos tuvieron un gran arranque el miércoles pasado cuando se midieron a Zambia logrando un aplastante triunfo 10-3 con poker de Vivianne Miedema, doblete de Lieke Petronella y anotaciones de Shanice Janice, Jill Roord, Lineth Beerensteyn y Victoria Pelova.

Por su parte, Brasil quiere volver a los primeros planos de la competencia, el objetivo son las medallas, ya empezaron bien, pero igual saben que lo de este sábado será una prueba de lo que vendrá más adelantada.

Las Cariocas no tuvieron problemas en su debut el pasado miércoles cuando se midieron a China logrando un aplastante triunfo 5-0 con doblete de Marta y anotaciones de Debinh, Andressa Alves y Beatriz.

Tanto Holanda como Brasil saben de la importancia de este partido dado que ambas cumplieron en su debut y ahora querrán quedarse con la segunda victoria que les aseguraría la clasificación y las perfilaría como líderes. Es difícil dar una favorita, los Países Bajos y las Cariocas llegan de tremendas goleadas. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado fina. Holanda vs Brasil.

