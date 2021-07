Tiro con Arco EN VIVO Equipos Mixtos México vs Alemania Hora, Canal, Dónde ver, Resultados Juegos Olímpicos 2021

Uncategorized

Este viernes 23 de julio arranca la actividad del equipo mixto en el Tiro con Arco de los Juegos Olímpicos 2021, donde México estará buscando sumar su primer medalla de la competencia, sin embargo el camino será complicado en el Yumenoshima Final Field.

Hora y Canal Equipos Mixtos Tiro con Arco

Sede: Yumenoshima Final Field, Tokio, Japón

Hora: 7:30 pm en México. 5:30 pm PT / 8:30 pm ET en Estados Unidos. México vs Alemania iniciando 48 minutos después.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Tiro con Arco EN VIVO Equipos Mixtos

La competencia luce realmente emocionante y pareja, aunque las grandes favoritos para quedarse con la medalla de Oro es Corea del Sur que es una auténtica potencia en esta disciplina ganando todas las medallas de Oro que se han disputado en todas las categorías.

México tuvo una buena fase de clasificación con Alejandra Valencia y Luis Álvarez, lo que les valió enfrentarse a Alemania en el duelo de octavos de final, el resto de los enfrentamientos serán India vs China Taipei, China vs Gran Bretaña, Indonesia vs Estados Unidos, Turquía vs Rusia, Italia vs Holanda, Japón vs Francia y Corea del Sur vs Bangladesh.

En caso de que el equipo mexicano logre vencer a Alemania estará enfrentándose al ganador de China vs Gran Bretaña en punto de las 00:15 am del sábado, una posible semifinal sería ante Corea del Sur.

Esta competencia de equipos mixtos será la primera vez que se dispute y es una oportunidad serie de medalla para México tomando en cuenta que terminó como el cuarto “sembrado” de la competencia, pero en este tipo de competencias el margen de error es mínimo.

Aquí los mantendremos informados de todo lo que vaya pasando en la competencia con actualizaciones minuto a minuto.

Tiro con Arco EN VIVO Equipos Mixtos Hora, Canal, Dónde ver, Resultados Juegos Olímpicos 2021

Minuto a Minuto:

Enfrentamientos Cuartos de Final:

(Visited 11 times, 12 visits today)

Last modified: julio 23, 2021