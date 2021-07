Brasil vs Costa de Marfil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Gran partido directo por la clasificación tendremos este domingo 25 de julio en la jornada 2 del fútbol en los Juegos Olímpicos 2021, cuando Brasil busque imponer su jerarquía para llevarse el triunfo y el boleto a la fase final, pero tendrán que medirse a Costa de Marfil que saldrá decidido a sumar en la cancha del Internacional de Yokohama.

Hora y Canal Brasil vs Costa de Marfil

Sede: Estadio Internacional de Yokohama, Yokohama, Japón

Hora: 5:30 pm de Japón. 3:30 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 5:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:30 am PT / 4:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Globo en Brasil.

Brasil vs Costa de Marfil en VIVO

La selección de Brasil es considerado uno de los grandes favoritos a quedarse con la medalla de Oro, tienen un plantel experimentado que ya demostró que van con todo, sin embargo todavía queda un largo camino por recorrer.

Los Cariocas vienen de un grandísimo debut el pasado jueves cuando se midieron a Alemania logrando doblegarlos 4-2 con hat-trick de Richarlison y uno más de Paulino.

Por su parte, Costa de Marfil tiene aspiraciones de pensar en la clasificación, ya cumplieron en su debut, pero saben que la verdadera competencia iniciará este domingo en la lucha por el boleto a la fase final.

Los Africanos tuvieron un buen debut el pasado jueves cuando se midieron a Arabia Saudita logrando doblegarlos con un autogol y anotación de Franck Kessie.

Tanto Brasil como Costa de Marfil saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita perfilar la clasificación, los dos ganaron en su debut y un nuevo triunfo este domingo los pondría en la fase final. En los pronósticos los Cariocas son favoritos, pero no deberán confiarse. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brasil vs Costa de Marfil.

