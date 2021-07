Fútbol

Partido sumamente atractivo nos espera este domingo 25 de julio siguiendo con la jornada 2 del fútbol en los Juegos Olímpicos 2021, cuando Australia busque sumar su segunda victoria que les permita perfilar la clasificación, pero tendrán que medirse a España que llega con la urgencia de quedarse con el botín en el Sopporo Dome.

Hora y Canal Australia vs España

Sede: Domo de Sopporo, Sopporo, Japón

Hora: 7:30 pm de Japón. 3:30 am de México. 1:30 am PT / 4:30 am ET en Estados Unidos. 10:30 am de España.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Eurosport en España.

Australia vs España en VIVO

La selección de Australia llegaba con ilusión, pero sabía que compartía un grupo muy complicado y no partía como favorito, sin embargo tras su gran debut ahora la fase final está a un solo paso.

Los Olyroos fueron una de las sorpresas en la primera jornada el pasado jueves cuando se midieron a Argentina logrando una sólida y merecida victoria 2-0 con anotaciones de Lachlan Wales y Marco Tilio.

Por su parte, España es considerado el gran favorito para llevarse la medalla de Oro, sin embargo dejaron muchas dudas en su debut y necesitan reponerse cuanto antes si no quieren complicarse.

La Furia Roja tuvo un amargo debut el jueves pasado cuando se midieron a Egipto en un duelo en el que no fueron capaces de anotar para un pobre 0-0.

Tanto Australia como España saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de ganar para perfilar la clasificación. En los pronósticos La Furia Roja es claro favorito para ganar por su mayor y jerarquía y calidad, pero los Olyroos llegan motivados e intentarán salir, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Australia vs España.

Australia vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

