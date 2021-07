Honduras vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Partidazo sumamente atractivo tendremos este domingo 25 de julio siguiendo con la jornada 2 del Fútbol en los Juegos Olímpicos 2021, cuando Honduras busque sumar sus primeros puntos tras su amargo debut, llegan decididos a sumar ante su similar de Nueva Zelanda que saldrá motivado listo para firmar su boleto a la fase final en la cancha del Ibaraki Kashima.

Hora y Canal Honduras vs Nueva Zelanda

Sede: Estadio Ibaraki Kashima, Kashima, Japón

Hora: 5:00 pm de Japón. 2:00 am de Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. 3:00 am de México y Panamá. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. TVC en Honduras. NBC en Estados Unidos.

Honduras vs Nueva Zelanda en VIVO

La selección de Honduras llegaba con mucha ilusión a estos Juegos en la lucha por superar esta primera fase, sin embargo su debut fue muy amargo e intentarán reponerse en esta segunda jornada para seguir en la pelea.

Los Catrachos tuvieron un debut muy duro el jueves pasado cuando se midieron a Rumania en un duelo que dominaron, fueron claramente mejores pero terminaron cayendo 1-0, por lo que la definición será vital este domingo.

Por su parte, Nueva Zelanda tiene la misión de pelear por la clasificación, ya empezaron bien, pero muchas de sus aspiraciones de clasificar estarán puestas en lo que hagan este domingo.

Los Kiwis tuvieron un gran partido de debut el pasado jueves cuando se midieron a Corea del Sur logrando doblegarlos con solitaria anotación de Chris Wood.

Tanto Honduras como Nueva Zelanda saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la clasificación. En los pronósticos los Catrachos son muy ligeros favoritos, pero los Kiwis llegan motivados y para nada será sorpresa si se quedan con la victoria. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Honduras vs Nueva Zelanda.

