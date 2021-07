Sóftbol

Juegazo de “vida o muerte” tendremos este domingo 25 de julio en la jornada 4 del Sóftbol en los Juegos Olímpicos 2021, donde México buscará finalmente ganar y con ello mantenerse con vida en la pelea por medalla, pero tendrán que enfrentarse a Italia que también necesita quedarse con el triunfo en Fukushima.

Hora y Canal México vs Italia

Sede: Fukushima Azuma Baseball Stadium, Fukushima, Japón

Hora: 8:00 pm de Japón. 6:00 am de México. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

México vs Italia en VIVO

La selección de México ha tenido una competencia muy amarga ya que ha competido de buena manera, pero ha sido vencida en las 3 jornadas previas, situación que ha comprometido su pelea por las medallas, pero saben que todavía tienen esperanzas, aunque para mantenerlas deben ganar este domingo.

Las Tricolores vienen de un amargo descalabro el pasado sábado cuando se midieron a Estados Unidos cayendo derrotadas 2-0.

Por su parte, Italia tampoco la ha pasado bien en esta competencia y está al borde de quedar eliminada tras perder los 3 duelos que han disputado, pero igual quieren mantener la velita encendida.

La Azzurri también llega de una dura derrota el pasado sábado cuando se midieron a Japón siendo claramente superadas 5-0.

Tanto México como Italia saben de la importancia de este partido ya que llegan sin triunfo tras 3 jornadas, la ganadora se mantendrá con vida rumbo a la última fecha del Round Robin, mientras que la perdedora quedará eliminada. Las Tricolores son favoritas, pero la Azzurri saldrá a “matar o morir” sin mucho que perder. México vs Italia.

México vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Sóftbol Juegos Olímpicos 2021

(Visited 7 times, 7 visits today)

Last modified: julio 24, 2021

Etiquetas: Canal México vs Italia