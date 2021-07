Voleibol

Gran juego tendremos este lunes 26 de julio siguiendo con el Voleibol de Playa Femenil en los Juegos Olímpicos 2021, cuando los Estados Unidos busquen imponer su jerarquía y sumar una nueva victoria, pero tendrán una dura prueba al medirse a España que saldrá decidida a dar un golpe de autoridad en el Parque Shiokaze.

Hora y Canal Estados Unidos vs España

Sede: Parque Shiokaze, Tokio, Japón

Hora: 9:00 am de Japón y 2:00 am de España (martes). 7:00 pm en México. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Estados Unidos vs España en VIVO

La dupla de los Estados Unidos, conformada por April Ross y Alix Klineman, tuvieron un buen juego de debut el pasado sábado cuando se midieron a China logrando doblegarlas con parciales 21-17 y 21-19, por lo que buscarán su segundo triunfo que les aseguraría la clasificación.

Por su parte, España, conformada por Liliana Fernández y Elsa Baquerizo, también cumplió en su debut el pasado domingo, aunque sufrieron ante Holanda logrando vencerlas tras remontar con parciales 21-19, 18-21 y 14-16.

Tanto Estados Unidos como España saben de la importancia de este juego ya que ambas arrancaron con triunfo y volver a ganar significaría asegurar su pase a la fase final. Hay que recordar que comparten grupo con China y Holanda, de las 4 selecciones serán las 2 primeras las que tendrán su boleto seguro a los octavos de final de la competencia. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Estados Unidos vs España.

Estados Unidos vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Femenil Juegos Olímpicos 2021

