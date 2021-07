Boxeo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Peleas Esmeralda Falcón, Brianda Cruz y Rogelio Romero Juegos Olímpicos 2021

Juegos Olímpicos 2021

Arranca la actividad del boxeo para el equipo mexicano en Tokio 2020 que estará buscando medallas en una disciplina histórica para México, que, sin embargo, no ha sido tan exitoso en Juegos Olímpicos, pero ahora Esmeralda Falcón, Brianda Cruz y Rogelio Romero buscarán cambiar la historia. La transmisión será por Claro Sports para Latinoamérica y NBC en Estados Unidos.

Pelea Esmeralda Falcón vs Rebbeca Nicoli EN VIVO

La actividad iniciará con Esmeralda Falcón que será la primera mexicana en la historia en competir en unos Juegos Olímpicos en boxeo y como primera rival tendrá a la italiana Nicoli Rebecca que intentará dar la sorpresa en la Arena Kakugikan.

¿QUIÉN ES ESMERALDA FALCÓN?

Le apodan “La Pantera”, nació el 10 de enero de 1995 en Xochimilco y representará al boxeo mexicano en Tokio 2021 en peso ligero; Campeona de los Juegos Centroamericanos 2018 y medalla de bronce en juegos panamericanos 2019. Debutará el 27 de julio. pic.twitter.com/7BmKfkCaVU — Cleto Reyes México (@CletoReyesMx) July 24, 2021

Esmeralda Falcón es una boxeadora de 26 años que ganó la medalla de Oro en los Centroamericanos y del Caribe 2018, mientras que en los Panamericanos 2019 se quedaron con el bronce. Competirá en peso ligero (57-60 kg).

La pelea estará arrancando este lunes 26 de julio en punto de las 11:06 pm hora de México (9:06 pm PT / 00:06 am ET en Estados Unidos) y será por la ronda de dieciseisavos de final, será el debut de ambas peleadoras en la justa veraniega.

Pelea Brianda Cruz vs Oshae Jones

La actividad mexicana continuará con Brianda Cruz que buscará llevarse el triunfo cuando se mida a la norteamericana Oshae Jones en una pelea que luce realmente atractiva donde las dos están obligados a meterse a la siguiente ronda.

Brianda Cruz es una peleadora de apenas 23 años y ganadora de la medalla de Bronce en los Panamericanos 2019, ganó el boleto Olímpico tras la cancelación del Preolímpico y querrá aprovecharlo en la categoría welter (64-69 kgs).

La pelea estará iniciando este martes 27 de julio en punto de las 5:39 am de México (3:39 am PT / 6:39 am ET en Estados Unidos) será por la ronda de dieciseisavos de final con el debut de ambas pugilistas.

Pelea Rogelio Romero vs Luka Plantic

Finalmente el último mexicano en entrar en actividad será el único peleador masculino con Rogelio Romero intentando pelear por las medallas, sin embargo tendrá una dura prueba cuando se mida a Luka Plantic que llega decidido a seguir su camino en la Arena Kokugikan.

¿QUIÉN ES ROGELIO ROMERO?

Con 1,91 de estatura, Rogelio Romero Torres nació el 23 febrero 1995 en Chihuahua y fue el tercer boxeador en clasificar a Tokio 2020, posee poder de puños y esa será su mejor arma. El púgil verá acción a partir del 24 de julio en la Arena Kokugikan. pic.twitter.com/Ei6kx0dcwK — Cleto Reyes México (@CletoReyesMx) July 22, 2021

Rogelio Romero es un peleador oriundo de Chihuahua con 26 años y 1.91 metros de altura y categoría semicompleto (75-81 kg). Ha tenido varias peleas pero no le ha ido del todo bien ya que, según BoxRec, ha peleado 32 combates amateurs con saldo de 17 victorias y 15 derrotas.

La pelea estará comenzando el miércoles 28 de julio en punto de las 5:54 am de México (3:54 am / 6:54 am ET en Estados Unidos) y será por los Octavos de Final, por lo que un triunfo lo metería de lleno en la pelea por las medallas.

Boxeo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Peleas Esmeralda Falcón, Brianda Cruz y Rogelio Romero Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 26, 2021

Etiquetas: Boxeo Juegos Olímpicos