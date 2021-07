Boxeo EN VIVO Rogelio Romero vs Arlen López, Maria Moronta vs Oshae Jones, Julio de la Cruz vs Emmanuel Reyes Juegos Olímpicos 2021

Juegos Olímpicos 2021

Este viernes 30 de julio vuelve la actividad del boxeo en los Juegos Olímpicos 2021 que va entrando a sus fases finales y aquí les tenemos tres de las mejores peleas que tendremos este día en la Arena Kokugikan.

Maria Moronta vs Oshae Jones en VIVO

La peleadora María Moronta hizo historia para la República Dominicana tras su triunfo claro sobre Myriam da Silva en la ronda de los octavos de final, ahora en cuartos de final sueña con quedarse con una medalla, pero tendrá una prueba muy dura.

Del otro lado del cuadrilátero tendremos a la norteamericana Oshae Jones que es la tercera del raking y que venció a Brianda Cruz en la ronda pasada.

La pelea entre Maria Moronta vs Oshae Jones será por los cuartos de final de peso welter femenino en punto de las 6:03 pm de Japón (5:03 am de la República Dominicana y 2:03 am PT / 5:03 am ET en Estados Unidos). La transmisión será por Claro Sports para Latinoamérica y por NBC en Estados Unidos.

Rogelio Romero vs Arlen López en VIVO

La actividad en la Arena Kokugina continuará cuando el mexicano Rogelio Romero busque hacer historia y meterse a las semifinales que le permitan asegurar una medalla. El Tricolor tuvo una pelea sumamente cerrada ante Luka Plantic en los octavos de final logrando vencerlo 4-1, sin embargo tiene mucho que mejorar si aspira a ganar este viernes.

El rival del mexicano será nada más y nada menos que el cubano Arlen López que ganó una medalla de Oro hace 5 años y que venció a Mohammed Houmri en los Octavos de Final.

La pelea entre Rogelio Romero vs Arlen López será por los Cuartos de Final de peso semicompleto masculino y estará iniciando en punto de las 7:06 pm de Japón (5:06 am de México – 3:06 am PT / 6:06 am ET en Estados Unidos). La transmisión será por Claro Sports para Latinoamérica y NBC en Estados Unidos.

Julio de la Cruz vs Emmanuel Reyes en VIVO

La actividad del día se cerrará con una pelea espectacular donde Julio de la Cruz, campeón Olímpico en 2016 y 4 veces campeón Mundial amateur, buscará seguir su camino rumbo a otro Oro. En la ronda pasada venció a Elly Ochola.

Del otro del cuadrilátero estará el español nacido en Cuba Emmanuel Reyes que llega muy motivado tras vencer por KO al subcampeón Olímpico Vasili Levit, por lo que ahora irá tras el campeón Olímpico y dar un golpe de autoridad como un verdadero contendiente al Oro.

La pelea Julio de la Cruz vs Emmanuel Reyes será por los cuartos de final de peso completo masculino y estará arrancando a las 7:54 pm de Japón (5:54 am de México, 6:54 am de Cuba, 3:54 am PT / 6:54 am ET en Estados Unidos). La transmisión online será por Claro Sports para Latinoamérica, Eurosport en España y NBC en Estados Unidos.

Last modified: julio 29, 2021

Etiquetas: Boxeo Juegos Olímpicos