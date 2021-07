Sóftbol

Juegazo de poder a poder tendremos este martes 27 de julio con la disputa de la medalla de Oro en el sóftbol de los Juegos Olímpicos 2021, donde los Estados Unidos buscarán concluir con paso perfecto la competencia, pero tendrán que medirse a Japón que saldrá con sed de revancha por la medalla en casa.

Hora y Canal Estados Unidos vs Japón

Sede: Fukushima Azuma Baseball Stadium, Fukushima, Japón

Hora: 8:00 pm de Japón. 6:00 am de México. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Estados Unidos vs Japón en VIVO

El cuadro de los Estados Unidos tuvo un espectacular desempeño en el Round Robin donde ganó todos los partidos que disputó para terminar como líderes, pero saben que eso de poco importará este martes donde necesitan cerrar perfectas si quieren quedarse con el Oro.

Por su parte, Japón también se mostró dominante en la competencia con saldo de 4 victorias y una sola derrota, pero igual saben que todo se define este martes con la posibilidad del Oro.

Estos dos equipos se vieron las caras apenas el pasado domingo en el cierre del round robin donde Japón tomó ventaja apenas en el primer inning, para el sexto episodio Estados Unidos empató y en la séptima entrada un Home Run de Kelsey Stewart dejó en el terreno a las Niponas.

Tanto Estados Unidos como Japón saben de la importancia de este juego ya que no hay margen de error, las dos se han mostrado como las más poderosas de la competencia, pero solo la ganadora se quedará con la medalla de Oro, mientras que la perdedor se tendrá que quedar con el amargo sabor de la medalla de Plata. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Estados Unidos vs Japón.

Estados Unidos vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Oro Sóftbol Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 26, 2021

Etiquetas: Canal Estados Unidos vs Japón