Estados Unidos vs Israel EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Béisbol Juegos Olímpicos 2021

Gran juego nos espera este viernes 30 de julio siguiendo con la actividad el Béisbol en los Juegos Olímpicos 2021, donde los Estados Unidos harán su debut con la misión de sumar su primera victoria, pero tendrán que medirse a Israel que saldrá obligado a cosechar el triunfo en el diamante de Yokohama.

Hora y Canal Estados Unidos vs Israel

Sede: Estadio de Béisbol de Yokohama, Yokohama, Japón

Hora: 7:00 pm de Japón. 5:00 am de México y 6:00 am de República Dominicana. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Estados Unidos vs Israel en VIVO

La selección de Estados Unidos arranca su participación con el firme objetivo de colgarse la medalla de Oro, saben que la competencia es muy rápida y con equipos muy poderosos, por lo que iniciar con triunfo será vital.

Los Norteamericanos lograron su clasificación a este torneo hace poco más de un mes cuando se quedaron con el Clasificatorio de las Américas quedando por arriba de República Dominicana, Venezuela y Canadá.

Por su parte, Israel luce como el rival más débil de la competencia, aun así ya demostró que puede competir de buena manera y que cualquier descuido será aprovechado.

Los Europeos hicieron su debut el día de ayer cuando se midieron a Corea del Sur en unc hoque sumamente cerrado que tras 9 entradas no tenía ganador al empatar 5-5, sin embargo en la décima los dejaron en el terreno.

Tanto los Estados Unidos como Israel saben de la importancia de este partido dado que ambos necesitan sumar el triunfo. En los pronósticos los Norteamericanos son claros favoritos, sin embargo los Europeos ya demostraron que pueden competir e irán por la sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Estados Unidos vs Israel.

