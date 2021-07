Holanda vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Se cierra la actividad de los Cuartos de Final del Fútbol Femenil en los Juegos Olímpicos 2021 este viernes 30 de julio con un gran duelo donde Holanda buscará seguir con su impresionante paso, sabe que tendrá su prueba más dura cuando se midan a la gran favorita, Estados Unidos, que saldrá a imponer su jerarquía a la cancha de Yokohama.

Hora y Canal Holanda vs Estados Unidos

Sede: Estadio Internacional de Yokohama, Yokohama, Japón

Hora: 8:00 pm de Japón. 6:00 am de México. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Holanda vs Estados Unidos en VIVO

La selección de Holanda tuvo un impresionante paso en la fase de grupos donde sumó par de victorias y un empate, pero anotando 21 goles, aunque recibiendo 8.

Los Países Bajos tuvieron un gran cierre de fase de grupos el pasado martes cuando no tuvieron piedad al aplastar 8-2 a China con dobletes de Lineth Beerensteyn, Lieke Martens y Vivianne Miedema, así como goles de Shanice van de Sanden y Victoria Pelova.

Por su parte, Estados Unidos dejó algunas dudas en la fase de grupos donde sumó una victoria, un empate y una derrota, pero saben que la verdadera competencia inicia este viernes donde sacarán su mejor fútbol.

¡CHOQUE DE POTENCIAS!🇺🇸💥🇦🇺



Estados Unidos y Australia empataron sin goles, por lo que las barras y las estrellas se enfrentará a Países Bajos en los 4tos de final de #Football femenil#VamosConTokyo https://t.co/83t5mhQTz8 pic.twitter.com/6HWi6XByn7 — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 28, 2021

Las Norteamericanas cerraron su fase de grupos el pasado martes con un empate 0-0 ante Australia.

Tanto Holanda como Estados Unidos saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error, ambas llegan con la misión y obligación de ganar para meterse a la pelea por las medallas, para cualquiera sería un fracaso el quedar eliminado. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Holanda vs Estados Unidos.

