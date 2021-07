Suecia vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Partidazo de poder a poder tendremos este viernes 30 de julio continuando con la actividad de los Cuartos de Final del Fútbol Femenil en los Juegos Olímpicos 2021, donde Suecia buscará imponer su calidad para meterse a la pelea por las medallas, sin embargo tendrán que medirse a las anfitrionas, Japón, que irán por la sorpresa en Saitama.

Hora y Canal Suecia vs Japón

Sede: Estadio Saitama 2002, Saitama, Japón

Hora: 7:00 pm de Japón. 5:00 am de México. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Suecia vs Japón en VIVO

La selección de Suecia cumplió con una fase de grupos perfecta ganando los 3 partidos que disputaron anotando 9 goles y recibiendo apenas 2, quedando por arriba de Estados Unidos, sin embargo saben que la competencia real iniciará este viernes.

Las Suecas cerraron su participación en la fase de grupos el martes pasado con una buena victoria 2-0 sobre Australia con anotaciones de Anna Anvegard y Madelen Janogy.

Por su parte, Japón no la pasó del todo bien en la fase de grupos donde sumaron una victoria, un empate y una derrota para terminar terceras avanzando como una de las mejores terceras de la competencia.

Las Niponas, sin embargo, cerraron de buena manera ya que en la última jornada de la fase de grupos, lograron vencer 1-0 a Chile con solitaria anotación de Mina Tanaka.

Tanto Suecia como Japón saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren conseguir la victoria que les permita meterse a las semifinales con aspiraciones reales de medalla. Las Suecas son favoritas tras su gran fase de grupos, pero las Niponas están en casa y son una de las mejores del mundo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Suecia vs Japón.

Last modified: julio 29, 2021