Reino Unido vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Partido sumamente atractivo tendremos este viernes 30 de julio siguiendo con la actividad de los Cuartos de Final del Fútbol Femenil en los Juegos Olímpicos 2021, cuando Reino Unido busque seguir con su gran torneo y meterse a la pelea por las medallas, pero tendrán que medirse a Australia que saldrá decidida a sorprender en la cancha de Kashima.

Hora y Canal Reino Unido vs Australia

Sede: Estadio de Kashima, Kashima, Japón

Hora: 6:00 pm de Japón. 4:00 am de México. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos. 10:00 am de Reino Unido.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Reino Unido vs Australia en VIVO

La selección de Reino Unido cumplió con un gran desempeño en la fase de grupos donde terminó como líder al sumar par de triunfos y un empate, pero saben que ahora entramos a la fase definitivo y que deben mostrar su mejor fútbol.

Las de la Gran Bretaña tuvieron un buen cierre el martes pasado cuando se midieron a Canadá en un duelo que parecían perder, hasta que a 5 minutos del final Caroline Weir puso el 1-1 final.

Por su parte, Australia cumplió con un buen desempeño en la fase de grupos al sumar un triunfo, un empate y una derrota que les valió terminar terceras del sector G por debajo de Suecia y Estados Unidos, pero logrando avanzar como una de las mejores terceras.

Las de Oceanía lograron su clasificación en la última jornada, el pasado martes, cuando lograron un gran empate 0-0 ante los Estados Unidos.

Tanto Reino Unido como Australia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por el triunfo, ya no hay margen de error, la ganadora avanzará a semifinales donde habrá posibilidad de medalla, mientras que la perdedora quedará eliminada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Reino Unido vs Australia.

Last modified: julio 29, 2021

