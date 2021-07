Argentina vs Turquía EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Juegazo de “vida o muerte” tendremos este sábado 30 de julio en la jornada 4 del Voleibol Femenil de los Juegos Olímpicos 2021, donde Argentina buscará sumar un triunfo que les permita seguir con vida rumbo a la última fecha, pero tendrán que medirse a Turquía que también saldrá obligada a llevarse el triunfo en la Ariake Arena.

Hora y Canal Argentina vs Turquía

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 2:20 pm en Japón. 00:20 am en México. 2:20 am en Argentina, Brasil y Uruguay. 10:20 pm PT / 1:20 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina

Argentina vs Turquía en VIVO

La escuadra de Argentina ha tenido un desempeño amargo ya que ha sido vencida en los 3 partidos que han disputado, aunque ha mostrado buenas cosas que la mantienen con la ilusión de cara al cierre ante las rivales “más débiles”.

#Vóleibol Las Panteras perdieron 3-0 ante Italia 🇮🇹 con parciales 25-21, 25-16 y 25-15 para las europeas. Todavía resta jugar ante Turquía 🇹🇷 (31/7, a las 2.20) y China 🇨🇳 (2/8, a las 4.25) con la ilusión de ganar para buscar clasificarse a cuartos de final. pic.twitter.com/X8p7R0a0me — Deportes Argentina (@DeportesAR) July 29, 2021

Las Albicelestes vienen de una dura derrota el pasado miércoles cuando se midieron a Italia siendo superadas 3-0, por lo que tienen mucho que mejorar.

Por su parte, Turquía ha tenido un desempeño irregular siendo competitiva y logrando sumar una victoria, pero a cambio ha caído en un par de duelos, saben que si quieren avanzar es vital ganar este sábado.

Las Turcas vienen de una apretada derrota el día jueves cuando se midieron a Estados Unidos llevando el duelo hasta el quinto set donde terminarían cayendo 15-12.

Tanto Argentina como Turquía saben de la importancia de este juego ya que ambas pelearán el todo por el todo sin margen de error, la ganadora saldrá fortalecida de cara al cierre, mientras que la perdedor prácticamente sellará su eliminación. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Argentina vs Turquía.

Argentina vs Turquía EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

