México vs Letonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Juegos Olímpicos 2021

Juegazo de poder a poder tendremos este sábado 31 de julio en el cierre de la fase de grupos del Voleibol de Playa en los Juegos Olímpicos 2021, donde México buscará su primera victoria que les permita firmar su clasificación a la siguiente ronda, sin embargo tendrán que medirse a Letonia que intentará amarrar el liderato del sector en el Shiokaze Park.

Hora y Canal México vs Letonia

Sede: Shiokaze Park, Tokio, Japón

Hora: 3:00 pm de Japón. 1:00 am de México. 11:00 pm PT / 2:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

México vs Letonia en VIVO

La dupla de México ha tenido una actuación con un sabor agridulce al ofrecer dos partidos sumamente cerrados que tuvieron que irse hasta el tercer set, sin embargo en ambas ocasiones fueron vencidos, por lo que tendrán que reponerse rápido dado que siguen con aspiraciones de clasificar.

¡SE TERMINA EL ENCUENTRO! 🏐🏐❌



¡La dupla mexicana conformada por Josué Gaxiola y José Rubio son derrotados por el conjunto de la Republica Checa 2⃣-1⃣ y suman su segunda derrota! 🏐🇲🇽#VamosConTokyo pic.twitter.com/vsyGy9BlkJ — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 29, 2021

Josué Gaxiola y José Rubio vienen de una dura derrota el pasado jueves cuando se midieron a la República Checa en un duelo en el que ganaron el primer set 21-17, sin embargo fueron vencidos en los dos siguientes sets para caer derrotados.

Por su parte, Letonia ha hecho muy bien las cosas logrando ganar los dos juegos que han disputado, aunque el primero fue en la “mesa” debido a que los checos no pudieron jugar al tener un jugador con COVID.

Martins Plavins y Edgars Tocs vienen de dar un golpe de autoridad el pasado jueves cuando vinieron de atrás para vencer 2-1 a Rusia.

Tanto México como Letonia saben de la importancia de este juego ya que ambos tienen la misión de conseguir la victoria que les permita cerrar con el pie derecho esta fase de grupos. En los pronósticos los Europeos son ligeros favoritos, sin embargo la dupla mexicana saldrá a “matar o morir” intentando sumar su primer triunfo en su historia de los Olímpicos para ellos. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. México vs Letonia.

