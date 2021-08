Brasil vs Kenia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Se cierra la actividad de la fase de grupos del Voleibol Femenil en los Juegos Olímpicos 2021 este lunes 2 de agosto, cuando Brasil intente amarrar el liderato del sector, no debería pasar demasiadas complicaciones al medirse a Kenia que únicamente intentará hacer un duelo digno intentando ganar un set en la Ariake Arena.

Hora y Canal Brasil vs Kenia

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 9:45 pm de Japón. 7:45 am de México y Colombia. 9:45 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:45 am PT / 8:45 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Brasil vs Kenia en VIVO

La escuadra de Brasil ha cumplido con un gran desempeño en esta fase de grupos demostrando que es la máxima candidata a la medalla de Oro. Han ganado los 4 partidos que han disputado y querrán cerrar con paso perfecto rumbo a la fase final.

Las Carinhas vienen de un buen triunfo el pasado sábado cuando lograron vencer 3-1 a Serbia con parciales 25-20, 25-16, 23-25 y 25-19.

Por su parte, Kenia cumplió logrando llegar hasta los Juegos, pero la realidad es que no han sido competitivas perdiendo los 4 partidos sin haber podido ganar ni un set, por lo que únicamente intentarán despedirse con un buen duelo, soñando con ganar, al menos, un set.

Las Africanas vienen de una nueva derrota el pasado viernes cuando se midieron a la República Dominicana siendo superadas 3-0 con contundentes parciales 25-19, 25-18 y 25-10.

Tanto Brasil como Kenia saben de la importancia de este juego ya que ambas quieren cerrar con victoria, pero la realidad es que las Sudamericanas son amplias favoritas para llevarse el triunfo, incluso deberían hacerlo sin problemas, aunque no deberán confiarse. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el marcador final. Brasil vs Kenia.

