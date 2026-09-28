Brasil vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

¡Cita con la revancha en Oceanía para buscar la primera victoria del pentacampeón en su nuevo ciclo! La Selección de Brasil choca en Brisbane frente a Australia en un amistoso de Fecha FIFA donde las dudas no tienen espacio. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros tendrán su revancha buscando llevarse la victoria de cara al cierre de esta larga Fecha FIFA.

El equipo de Carlo Ancelotti llega necesitado de rodaje tras empatar 1-1 en el primer juego, donde sufrió fallos defensivos y dependió de un remate agónico de Rayan en el último minuto del agregado.

Por su parte, Australia desembarca crecida gracias al golazo de tiro libre de Nestory Irankunda demostrando que puede competir ante los mejores.

Ancelotti ajustará piezas en el ataque buscando mayor movilidad entre Raphinha, Estêvão y Endrick para romper el cerrojo rival.

Australia responderá manteniendo su orden táctico en campo propio para explotar los espacios al contragolpe con la potencia de Nestory Irankunda.

Los ajustes tácticos de Ancelotti y la inmensa calidad individual del ataque verdeamarelo terminarán imponiéndose en esta segunda prueba. Nuestro pronóstico es una apretada victoria de Brasil 2-1 sobre Australia. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: septiembre 28, 2026