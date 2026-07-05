Brasil vs Noruega EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 nos regalan uno de los enfrentamientos más atractivos del torneo. Brasil, cinco veces campeón del mundo, se enfrenta a una Noruega que presume un dato histórico sorprendente: nunca ha perdido ante la Canarinha y mantiene un invicto de cuatro partidos frente al gigante sudamericano, incluyendo su recordado triunfo en el Mundial de Francia 1998.

Ahora, ambas selecciones vuelven a cruzarse en un duelo de eliminación directa que promete espectáculo, goles y una batalla entre dos de las ofensivas más peligrosas del campeonato.

Brasil quiere recuperar su mejor versión

La selección dirigida por Carlo Ancelotti logró avanzar a los octavos de final tras superar un durísimo compromiso frente a Japón. La Canarinha estuvo muy cerca de la eliminación, pero un gol de Gabriel Martinelli en el tiempo agregado selló una dramática victoria por 2-1.

Brasil ha mostrado destellos de su enorme calidad ofensiva durante el torneo, aunque también ha dejado algunas dudas en defensa. La velocidad de Vinícius Júnior continúa siendo el principal argumento para desequilibrar por las bandas, mientras que la experiencia de Casemiro será fundamental para controlar el ritmo del encuentro en lo que podría ser su último Mundial.

La defensa brasileña tendrá una de las pruebas más exigentes del campeonato.

Noruega llega impulsada por Haaland

Los escandinavos también tuvieron que sufrir para instalarse entre los 16 mejores. Después de un intenso duelo frente a Costa de Marfil, Noruega consiguió el boleto gracias a un gol decisivo de Erling Haaland en los minutos finales.

El delantero del Manchester City atraviesa un momento extraordinario y vuelve a ser la gran esperanza ofensiva de los nórdicos. Su potencia física, capacidad de definición y juego aéreo lo convierten en una amenaza permanente para cualquier defensa.

Además, contará con el respaldo de Martin Ødegaard, encargado de dirigir el juego y abastecer constantemente a su goleador.

Un duelo de gigantes en ataque

Todo apunta a un partido de ritmo alto y múltiples oportunidades de gol. Brasil buscará imponer su tradicional fútbol ofensivo mediante la velocidad de Vinícius y la movilidad de sus atacantes, intentando aprovechar cualquier espacio que deje la defensa noruega.

Por su parte, Noruega apostará por ataques más directos, explotando la calidad en el último pase de Ødegaard y el extraordinario poder de definición de Haaland.

La batalla entre Marquinhos y el delantero noruego será uno de los grandes atractivos del encuentro.

Pronóstico Brasil vs Noruega

Sobre el papel, se trata de uno de los cruces más equilibrados de los octavos de final. Noruega cuenta con argumentos suficientes para competir de tú a tú frente a cualquier rival, pero Brasil dispone de una plantilla más profunda y de futbolistas capaces de resolver partidos en los momentos decisivos.

Se espera un compromiso muy abierto, con ocasiones para ambos equipos y un ritmo ofensivo constante.

Pronóstico: Brasil 2-1 Noruega.

Last modified: julio 5, 2026