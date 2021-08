México vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Jugeazo de poder a poder tendremos este lunes 2 de agosto siguiendo con los Octavos de Final del Voleibol de Playa en los Juegos Olímpicos 2021 donde México buscará hacer historia y meterse entre los ocho mejores del mundo, llegan motivados, pero tendrán que medirse a Brasil que saldrá a imponer su jerarquía al Shiokaze Arena.

Hora y Canal México vs Brasil

Sede: Shiokaze Arena, Tokio, Japón

Hora: 9:00 pm de Japón. 7:00 am de México. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

México vs Brasil en VIVO

La dupla de México cumplió con una muy buena fase de grupos ofreciéndonos 3 verdaderos partidazos, sin embargo tuvieron que conformarse con el tercer sitio al caer en dos ocasiones y ganar una, aun así obtuvieron su boleto directo a estos octavos de final.

¡ESPECTACULAR victoria de Josué Gaxiola y José Rubio #MEX que siguen con vida en #Tokyo2020 al vencer de manera contundente a Martins Plavins y Edgars Tocs #LAT!

#beachvolleyball #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/0APHZWP75L — Fulbox (@fulboxOficial) July 31, 2021

Josué Gaxiola y José Rubio cerraron la fase de grupos de manera contundente el pasado sábado donde vencieron con autoridad 2-0 a Letonia con parciales 21-18 y 21-16, eso fue suficiente para clasificar directo.

Por su parte, Brasil siempre es considerado entre los favoritos para conseguir las medallas, tuvieron una actuación buena en el Grupo D terminando como líderes con par de victorias y una derrota.

Alison y Álvaron cerraron su participación en la fase de grupos el pasado jueves venciendo 2-0 a Holanda con parciales 21-14 y 24-22.

Tanto México como Brasil saben de la importancia de este juego ya que no hay margen de error, ambos tienen aspiraciones de avanzar pero solamente uno podrá conseguirlo, mientras el otro quedará eliminado. En los pronósticos los Sudamericanos son favoritos, pero el Tricolor tiene oportunidades reales de dar la sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. México vs Brasil.

