España vs Rusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Juegos Olímpicos 2021

Juego sumamente atractivo tendremos este lunes 2 de agosto siguiendo con el Voleibol de Playa en los Juegos Olímpicos 2021, donde España intentará demostrar su calidad cuando se midan a Rusia que saldrá a imponer su jerarquía en el Shiokaze Arena.

Hora y Canal España vs Rusia

Sede: Shiokaze Arena, Tokio, Japón

Hora: 6:00 pm de Japón. 4:00 am de México. 11:00 am de España. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Eurosport en Europa.

España vs Rusia en VIVO

La dupla de España llegó a estos octavos por la vía larga después de concluir en la tercera posición del Grupo A tras sumar una victoria y par de derrotas, lo que l os mandó al repechaje.

¡ A TOPE !

Herrera y Gavira vencen en su partido de repesca en Tokio 2020 a Kantor y Losiak (POL) por 2 – 1 (31-29, 19-21, 15-7) en un gran partido, pese a los 8 fallos de saque, que, tras ¡ 74 min !, les mete en octavos de final, igualando su puesto de los dos anteriores Juegos. pic.twitter.com/XbWSEgV4lH — arganvoley (@arganvoley) July 31, 2021

Pablo Herrera y Adrián Gavira lograron su boleto por la vía del repechaje el pasado sábado donde vencieron 2-1 a Polonia con parciales 31-29, 19-21 y 15-7.

Por su parte, Rusia tuvo un buen accionar en la fase de grupos en un sector B muy cerrado donde terminaron como líderes tras sumar par de victorias y un duelo perdido.

Los Rusos cerraron con un sólido triunfo el pasado sábado cuando vinieron de atrás para doblegar 2-1 a al República Checa con parciales 19-21, 21-13 y 15-8.

Tanto España como Rusia saben de la importancia de este juego ya que ambos tienen la misión de ganar y seguir su camino en la competencia, no hay margen de error, el vencedor estará en cuartos de final y el perdedor quedará eliminado. Los Rusos son favoritos, pero los Españoles lucharán por la sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. España vs Rusia.

Last modified: agosto 1, 2021

