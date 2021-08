Gimnasia EN VIVO Final Femenil Suelo y Viga de Equilibrio Hora, Canal, Dónde ver Juegos Olímpicos 2021

Gimnasia

Este lunes 2 de agosto y martes 3 de agosto concluye la actividad de la Gimnasia en los Juegos Olímpicos 2021 con las finales de Suelo y Viga de Equilibrio Femenil donde, sin duda, veremos una gran competencia en el Centro Gimnasia Ariake.

Hora y Canal Final Femenil Suelo y Viga de Equilibrio

Sede: Centro Gimnasia Ariake, Tokio, Japón

Hora: 5:50 pm de Japón. 3:50 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 4:50 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 5:50 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:50 am PT / 4:50 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Gimnasia Final Femenil Suelo EN VIVO

La competencia de Suelo Femenil será disputado por 8 gimnastas que estarán realizando una rutina en suelo con puntuaciones de dificultad y ejecución, se les sumarán para dar el total, al finalizar las rutinas se estarán entregando las medallas.

Vanessa Ferrari terminó como la mejor de la clasificación, arriba de Simone Biles y Jade Carey, mientras que la brasileña Rebeca Andrade buscará seguir sumando medallas. Esta es la lista de competidoras:

La Final de Suelo se estará disputando este lunes 2 de agosto y se podrá ver en VIVO por Claro Sports para Latinoamérica y por Telemundo en los Estados Unidos. Aquí les tendremos la cobertura con las ganadoras y resultados.

Viga de Equilibrio Femenil Suelo EN VIVO

La actividad de la gimnasia femenil concluirá con la Viga de equilibrio donde 8 gimnastas estarán peleando por las medallas. Tendrán la oportunidad de hacer una rutina sobre el aparato recibiendo calificaciones por dificultad y ejecución, se sumarán para el total, después de que las 8 gimnastas hagan su rutina se estarán entregando las medallas.

Para esta competencia la china Chenchen Guan fue la mejor de la clasificación, seguida de su compatriota Xijing Tang, mientras que en la tercera posición encontramos a Sunisa Lee, campeona del All Around, Simone Biles terminó en la séptima posición. Esta es la lista de competidoras:

La final de la Viga de equilibrio se estará disputando el martes 3 de agosto y con ello se cerrará la gimnasia femenil. La transmisión será por Claro Sports para Latinoamérica y por Telemundo en Estados Unidos. Aquí les traeremos todo lo que vaya pasando con la ganadora y resultados al momento.

