Puerto Rico vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Femenil Juegos Olímpicos 2021

Se cierra la actividad del Baloncesto Femenil en los Juegos Olímpicos 2021 este lunes 2 de agosto con un gran duelo donde Puerto Rico buscará mantenerse con vida y para ello será vital el quedarse con la victoria ante su similar de Australia que saldrá a imponer su jerarquía y firmar su boleto en el Saitama Super Arena.

Hora y Canal Puerto Rico vs Australia

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 9:00 pm de Japón. 7:00 am de México. 8:00 am de Puerto Rico. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Telemundo en Puerto Rico.

Puerto Rico vs Australia en VIVO

La selección de Puerto Rico ha hecho historia participando por primera vez en en esta disciplina en unos Juegos, sin embargo poco han podido hacer en las dos primeras jornadas donde no han sido competitivas con sendas derrotas.

Las Boricuas vienen de una dura caída el pasado jueves cuando se midieron a Bélgica siendo superadas 87-52 con 20 puntos y 5 rebotes de Jazmon Gwathmey.

Por su parte, Australia ha luchado en las dos primeras fechas pero no le ha alcanzado para sumar victoria, aun así llegan con vida a esta última jornada.

Las Australianas vienen de un duro descalabro en la jornada pasada, el viernes, cuando se midieron a China en un choque cerrado, pero en el que terminaron cayendo 76-74.

Tanto Puerto Rico como Australia saben de la importancia de este juego ya que ambas tienen la misión de llevarse el triunfo y cerrar con todo, aunque la realidad es que las Opals son amplias favoritas para ganar, sería una auténtica sorpresa si las 12 Magníficas se quedan con el triunfo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Puerto Rico vs Australia.

