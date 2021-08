Atletismo EN VIVO 400 metros Masculino Anthony Zambrano Hora, Canal, Dónde ver Juegos Olímpicos 2021

Juegos Olímpicos 2021

Seguimos con las emociones del Atletismo en los Juegos Olímpicos 2021 este jueves 5 de agosto con la carrera de 400 metros donde 8 atletas estarán buscando una de las tres medallas que se estarán repartiendo en el Estadio de Tokio.

Hora y Canal 400 Metros

Sede: Estadio de Tokio, Tokio, Japón

Hora: 9:00 pm de Japón. 7:00 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos.

400 metros masculino en VIVO

Los ojos de Latinoamérica y, sobretodo de Colombia, estarán puestos en el corredor Anthony Zambrano que saldrá motivado con la misión de meterse al podio, tuvo una gran semifinal siendo el segundo mejor tiempo, pero sabe que este jueves es cuando debe sacar su mejor nivel.

Increible Anthony Zambrano, y su remate faltando 150 metros, y se metió en la final de los 400 metros planos!!



Una explosión sobrenatural, después de estar quinto, apretó en los últimos 80 metros, y se clasifica directamente como segundo a la final olímpica! @MabelLaraNews pic.twitter.com/4mQXuPqJGi — Lina Garcia-Gañan (@LinaGarciaGanan) August 2, 2021

Los favoritos para las medallas, a parte de Zambrano, son Steven Gardiner y Michael Normal que tienen las dos mejores marcas personales de la competencia, Kirani James, de Granada, fue el mejor tiempo de las semifinales por lo que también estará luchando por subirse al podio.

Así que aquí los esperamos para todas las emociones de esta carrera donde podríamos ver historia con Zambrano. Les tendremos la cobertura en vivo, la transmisión online y el resultado final.

