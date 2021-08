Francia vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Partidazo de poder a poder nos espera este jueves 5 de agosto en las semifinales del Voleibol Masculino en los Juegos Olímpicos 2021, donde Francia buscará seguir su camino rumbo a la final tras su gran victoria en la ronda previa, pero se tendrán que enfrentar a Argentina que llega con la motivación a tope listos para imponer su jerarquía y calidad en el Ariake Arena.

Hora y Canal Francia vs Argentina

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 9:15 pm de Japón. 7:15 am de México, Colombia y Perú. 9:15 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:15 am PT / 8:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Francia vs Argentina en VIVO

La escuadra de Francia ha sorprendido logrando meterse hasta estas semifinales a pesar de haber clasificado en el cuarto puesto de su grupo, sin embargo en los cuartos de final vencieron 3-2 a Polonia (que fue líder del Grupo A), con parciales 21-25, 25-22, 21-25, 25-21 y 15-9, por lo que llegan muy motivados.

Por su parte, Argentina también ha cumplido en esta competencia y ahora nadie les quita la ilusión de meterse a la pelea por la medalla de Oro. Ellos también sufrieron en cuartos de final donde se enfrentaron a Italia logrando vencerlos 3-2 con parciales 21-25, 25-23, 25-22, 14-25 y 15-12.

Estos dos equipos ya vieron las caras en la fase de grupos dado que compartieron el sector B. Su choque fue el 28 de julio con una emocionante victoria 3-2 de Argentina que intentará repetir la dosis, pero los Galos intentarán tomar revancha.

Tanto Francia como Argentina saben de la importancia de este juego ya que no hay margen de error, ambos han sorprendido estando en esta instancia, pero ahora van con todo por la medalla de Oro. En los pronósticos la Albiceleste es ligero favorito, pero los Galos saldrán con todo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Francia vs Argentina.

