Juegos Olímpicos 2021

Este viernes 6 de agosto seguimos con la actividad del Atletismo en los Juegos Olímpicos 2021 con la competencia de los 5000 metros masculino donde 16 atletas estarán buscando una de las tres medallas que se repartirán en el Estadio de Tokio.

Hora y Canal 5000 metros

Sede: Estadio de Tokio, Tokio, Japón

Hora: 9:00 pm de Japón. 6:00 am de Guatemala y Centroamérica. 7:00 am de México, Colombia y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos.

5000 metros en VIVO

Los ojos de Latinoamérica y, sobretodo de Guatemala, estarán puestas en el joven Luis Grijalva que hizo historia al meterse a esta final donde estará peleando por redonder su actuación, la realidad es que luce como misión imposible pelear por medallas, pero querrá quedar, al menos, en el top-ten lo que sería un gran logro.

¡SI HABLA ESPAÑOL!

Ésta es la entrevista que el delegado de prensa de Cronistas Deportivos Guatemaltecos, Rafael Cañas, realizó tras la clasificación a la final de 5,00o metros al guatemalteco Luis Grijalva. ((audio)) 🔊 pic.twitter.com/x713uZXzoG — Gerson Sulecio (@GerSulecio) August 3, 2021

Los grandes favoritos para quedarse con la medalla de Oro son el español Mohamed Katir que ha despertado un gran interés, tuvo el mejor tiempo en la semifinal pero apenas 5 centésimas sobre el norteamericano Paul Chelimo, también el canadiense Justyn Knight estará compitiendo por el podio, realmente hay unos 5 atletas con posibilidades reales de luchar por el podio.

Así que estamos listos para disfrutar de este gran evento que luce realmente atractivo, será un espectáculo ver a Katir, así como esperar una buena actuación de Grijalva, aquí les tendremos todas las actualizaciones con los resultados final, así como la transmisión online.

Atletismo EN VIVO 5000 metros Masculino Luis Grijalva Hora, Canal, Dónde ver Juegos Olímpicos 2021

Last modified: agosto 5, 2021

Etiquetas: 5000 metros Juegos Olímpicos