España vs Dinamarca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Handball Juegos Olímpicos 2021

Juegazo de poder a poder tendremos este jueves 5 de agosto en el cierre de las semifinales del Handball en los Juegos Olímpicos 2021, cuando España busque dar un golpe de autoridad demostrando que va por el Oro, pero tendrán que medirse al vigente campeón Olímpico, Dinamarca, que saldrá decidido a imponer su jerarquía en el Yoyogi National Gymnasium.

Hora y Canal España vs Dinamarca

Sede: Estadio Nacional Yoyogi, Tokio, Japón

Hora: 9:00 pm de Japón. 7:00 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

España vs Dinamarca en VIVO

La selección de España es una de las potencias de este deporte, sin embargo está volviendo a estas instancias tras no clasificar en Río 2016 y quedar eliminado en cuartos de final en 2012, antes habían ganado 3 bronces en los 4 JO’s previos, por lo que quieren volver a ganar medalla.

😍😍 ¡No nos cansamos de verlo!



🇪🇸🤾♂️ Épica remontada de los #Hispanos ante Suecia (33-34) para meterse en la lucha por las medallas en #Tokyo2020.



📺 Vuelve a disfrutar del colosal triunfo de España en @Eurosport_ES. pic.twitter.com/YQUuxlMuN7 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 3, 2021

Los Hispanos dieron un partidazo en los cuartos de final donde se midieron a Suecia, subcampeón Olímpico, logrando vencerlos 34-33 con gran actuación de Aleix Gómez que fue le referente del equipo.

Por su parte, Dinamarca es el rival a vencer de la competencia, son los vigentes campeones Olímpicos y Bicampeones Mundiales, por lo que intentarán seguir con ese gran momento con una generación espectacular.

👣 El último campeón, a paso firme



🇩🇰 Dinamarca avanzó a semifinales del handball de #Tokyo2020 tras un 31-25 sobre Noruega, bronce en el último Europeo



👉🏼 8 goles de Hansen y Holm para cruzarse con España por un lugar en la final de #Tokyo2020 pic.twitter.com/EYkfcJ03AN — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2021

Los Daneses se vieron sólidos en cuartos de final donde vencieron 31-25 a Noruega con Mikkel Hansen y Jacob Holm como referentes.

Tanto España como Dinamarca saben de la importancia de este juego ya que ambos tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a la final por la medalla de Oro. En los pronósticos los Daneses son favoritos, sin embargo para nada será un duelo fácil ante unos Hispanos que van con todo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. España vs Dinamarca.

