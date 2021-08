Brasil vs Corea del Sur EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinal Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Juegazo de poder a poder tendremos este viernes 6 de agosto en el cierre de las semifinales del Voleibol Femenil de los Juegos Olímpicos 2021, cuando Brasil busque imponer su jerarquía para meterse a la final por la medalla de Oro, pero tendrán que medirse a Corea del Sur que intentará dar la sorpresa en el Ariake Arena.

Hora y Canal Brasil vs Corea del Sur

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 9:00 pm de Japón. 7:00 am de México, Colombia y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina. SporTV en Brasil.

Brasil vs Corea del Sur en VIVO

La escuadra de Brasil tiene la misión de volver a llevarse la medalla de Oro tras el duro fracaso del 2016 donde quedaron quintas tras haber ganado el Oro en 2008 y 2012. Son las favoritas para avanzar, pero no pueden caer en excesos de confianza.

La Canarinha se vio realmente sólida en los cuartos de final donde se midieron a Rusia logrando doblegarlas 3-1 con parciales 23-25, 25-21, 25-19 y 25-22.

Por su parte, Corea del Sur ha hecho historia logrando llegar a estas semifinales con la misión de volver a ganar una medalla, algo que no consiguen desde 1976 cuando ganaron el bronce siendo su única medalla, por lo que intentarán redondear esta participación con un boleto a la Final.

Las Coreanas llegan motivadas tras su gran victoria en los cuartos de final donde se midieron a Turquía en un juegazo que terminaron ganando 3-2 con parciales 17-25, 25-17, 28-26, 18-25 y 15-13.

Tanto Brasil como Corea del Sur saben de la importancia de este juego ya que ambas tienen la misión de ganar y meterse a la final por el Oro, aunque la realidad es que las Sudamericanas son amplias favoritas para ganar, sin embargo no será un duelo tan “sencillo” como el que tuvieron en la fase de grupos donde vencieron 3-0 a las Coreanas que van por la revancha. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Brasil vs Corea del Sur.

Last modified: agosto 5, 2021

Etiquetas: Brasil