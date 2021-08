México vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Bronce Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Gran partido con sabor a revancha tendremos este viernes 6 de agosto con el duelo por la medalla de Bronce en el fútbol de los Juegos Olímpicos 2021, donde México buscará cerrar esta buena competencia con un metal, sin embargo tendrán una dura prueba ante Japón que ya los venció una vez y que buscará volver a ganar ahora en le Saitama Stadium.

Como llegan las selecciones

La Selección Mexicana llegó a Tokio con el firme objetivo de colgarse una medalla, había muchas esperanzas de pelear por el Oro, sin embargo ahora tendrán que ir por el bronce ya que irse en blanco sería un duro golpe para el equipo de Jaime Lozano.

México viene de una dura derrota el pasado martes, en las semifinales, donde se midieron a Brasil en choque realmente cerrado que después de 120 minutos no tenía ganador con un empate 0-0, ya en los penales el Mudo Aguirre y Johan Vásquez fallaron su cobro y eso les costó quedar eliminados.

Por su parte, Japón también llegaba a estos Juegos con la misión de pelear por las medallas, está en casa y venían con un gran paso, sin embargo ahora tendrán que ir por el bronce ya que también sería un fracaso el irse sin metal.

Los Nipones también tuvieron un duelo sumamente duro en las semifinales, el martes cuando se midieron a España en un choque cerrado que parecía tendría que definirse en penales, pero a 5 minutos del final Marco Asensio apareció para dejar fuera a los anfitriones.

Tanto México como Japón saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo con el firme objetivo de colgarse la medalla de Bronce, ambos saben que solamente uno podrá ganar y el otro tendrá que irse en blanco, que será un duro golpe para cualquiera.

Estos dos equipos se enfrentaron en la fase de grupos el pasado 25 de julio cuando los Nipones se llevaron un buen triunfo 2-1 con anotaciones de Kubo y Ritsu Doan, mientras que el Piojo Alvarado acercó al Tricolor al 85, aunque una expulsión los había complicado.

Hora y Canal México vs Japón

El juego entre México vs Japón se estará disputando en punto de las 8:00 pm de Japón; en Estados Unidos iniciará a las 4:00 am del Pacífico y 7:00 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 5:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 6:00 am

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 7:00 am

Argentina, Uruguay y Brasil: 8:00 am

La transmisión del partido Japón vs México en VIVO para la televisión será en exclusiva por el Canal 5, Azteca 7 e ImagenTV para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por Claro Sports para Latinoamérica.

México vs Japón en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo por el bronce. En los pronósticos los Nipones son muy ligeros favoritos al haber ganado en la fase de grupos y tener la condición de local que siempre es un factor, sin embargo el Tricolor se ha visto muy bien y para nada sería una sorpresa si se quedan con la victoria. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Japón.

México vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Bronce Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Last modified: agosto 5, 2021

Etiquetas: Canal México vs Japón