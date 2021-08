UFC 265 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Lewis vs Gane en Directo?

UFC

Es hora de regresar a Texas. UFC regresará al estado de la estrella solitaria este sábado 7 de agosto para UFC 265 con una pelea por el título interino de peso pesado. Ciryl Gane y Derrick Lewis, nativo de Houston, se enfrentarán en el evento principal por el cinturón interino y una probable oportunidad ante el campeón completo Francis Ngannou en su siguiente pelea .

La creación de un título interino de peso pesado fue una sorpresa para muchos, ya que se anunció solo tres meses después de que Francis Ngannou ganara la corona indiscutible. Independientemente, el ganador de la pelea entre Gane y Lewis terminará la noche con un cinturón de título y una oportunidad garantizada contra Ngannou en el futuro.

Amanda Nunes tested positive for COVID, canceling her fight against Julianna Peña that was scheduled for #UFC265, UFC chief business officer Hunter Campbell told @MikeCoppinger.



Campbell said the plan is to reschedule the bout when Nunes is fully healthy and ready to compete. pic.twitter.com/CMrSSJk8Ds — ESPN MMA (@espnmma) July 29, 2021

Sin embargo, la cartelera recibió un duro golpe en las semanas previas cuando la campeona de dos divisiones Amanda Nunes, quien se esperaba que defendiera su corona de peso gallo contra Julianna Peña, se vio obligada a retirarse después de dar positivo por COVID-19. No está claro en este momento cuándo se podría reprogramar la pelea.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 265?

Fecha: sábado 7 de agosto

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Star Premium en México. ESPN Knockout en Sudamérica.

Cartelera UFC 265

Cartelera Principal:

Derrick Lewis vs Ciryl Gane

Jose Aldo vs Pedro Munhoz

Vicente Luque vs Michael Chiesa

Tecia Torres vs Angela Hill

Song Yadong vs Casey Kenney

Cartelera Preliminar:

Bobby Green vs Rafael Fiziev

Vince Morales vs Drako Rodriguez

Alonzo Menifield vs Ed Herman

Karolina Kowalkiewicz vs Jessica Penne

Cartelera Primeras Preliminares:

Manel Kape vs Ode Osbourne

Miles Johns vs Anderson Dos Santos

Victoria Leonardo vs Melissa Gato

Johnny Munoz vs Jamey Simmons

Cómo ver UFC 265: Lewis vs Gane

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 265 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 265está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 265es de 69,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 89,98 dólares por UFC 265 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Star Premium en su sistema de cable, mientras que en el resto de Latinoamérica será por ESPN.

UFC 265 en VIVO

La división de peso pesado ha estado cambiando desde que Francis Ngannou se convirtió en campeón. Hubo mucha especulación sobre contra quién Ngannou defenderá su título. Sin embargo, la pelea interina entre Ciryl y Lewis se hizo realidad, especialmente en ausencia de Ngannou.

Hablando de la pelea, la mayoría de los fanáticos y críticos seguramente promocionarán a Lewis como el favorito. “The Black Beast” tiene mucha más experiencia que Gane y también es uno de los pegadores más duros en la historia de UFC. Sin embargo, Gane también está invicto a lo largo de su carrera profesional en deportes de combate, y al derrotar a Lewis le encantaría demostrar lo gran luchador que es.

Predicción final: Derrick Lewis derrota a Cyril Gane por KO

