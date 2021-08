Estados Unidos vs Serbia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Baloncesto Femenil Juegos Olímpicos 2021

Baloncesto

Arranca la actividad de las semifinales del Baloncesto Femenil de los Juegos Olímpicos 2021 este jueves 5 de agosto, cuando Serbia busque demostrar su crecimiento y que está lista para pelear por la medalla de Oro, tendrá que hacer un duelo perfecto ante Estados Unidos que saldrá a imponer su jerarquía al Saitama Super Arena.

Hora y Canal Estados Unidos vs Serbia

Sede: Saitam Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 1:40 pm de Japón (viernes). 11:40 pm de México, Colombia y Perú. 1:40 am de Argentina, Brasil y Uruguay (viernes). 9:40 pm PT / 00:40 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Estados Unidos vs Serbia en VIVO

La escuadra de Serbia ha venido con paso ascendente en búsqueda de lo que sería su primera final en su historia de esta disciplina, están motivadas, pero tendrán que hacer un duelo perfecto si quieren firmar la proeza.

No pudo la pivot china de 2.05 Xu Han y el ataque rápido de Serbia que termina con doble de Jelena para sacar 4.#Basketball #Olympics #SRB #CHN pic.twitter.com/lZtFxHLfqr — Carlos Barrios (@BarriosWally) August 4, 2021

Las Serbias ya dieron una muestra de su calidad en los cuartos de final donde se enfrentaron a China que llegaba con paso invicto, sin embargo las vigentes campeonas del Eurobasket tuvieron un cuarto cuarto espectacular para quedarse con el triunfo 77-70 comandadas por Jelena Brooks y Sonja Vasic.

Por su parte, Estados Unidos es la gran favorita a la medalla de Oro, tiene 52 victorias consecutivos en el torneo Olímpico, pero saben que cada duelo es único y que no pueden caer en excesos de confianza.

Breanna Stewart @breannastewart fue importante otra vez para que #USA @TeamUSA pase a la semifinal olímpica tras ganarle a Australia 79-55.

Anotó 20 puntos en el primer tiempo 🔥#Basketball #Olympics pic.twitter.com/LZnQiCyBx3 — Carlos Barrios (@BarriosWally) August 4, 2021

Las Norteamericanas no tuvieron demasiadas complicaciones en la ronda de Cuartos de Final donde se midieron a Australia logrando doblegarlas 79-55 comandadas por Breanna Stewart y Brittney Griner.

Tanto Serbia como Estados Unidos saben de la importancia de este juego ya que ambas tienen la misión de ganar y meterse a la gran final por el Oro. En los pronósticos claramente las Norteamericanas son favoritas, pero las Serbias tienen todo para ser competitivas soñando con sorprender. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el marcador final. Estados Unidos vs Serbia.

