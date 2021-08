Francia vs Suiza- Noruega vs Rusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Handball Femenil Juegos Olímpicos 2021

Handball

Seguimos con las emociones del Handball Femenil en los Juegos Olímpicos 2021 este viernes 6 de agosto con las semifinales donde Francia buscará imponer su jerarquía al medirse a Suecia que llega muy motivada, mientras que la actividad continuará con Noruega y Rusia en la pelea por el último boleto a la final por la medalla de Oro, en el Nacional de Yoyogi.

Francia v Suiza en VIVO

La selección de Francia se ha convertido en una protagonista de la competencia, son las vigentes subcampeonas y ahora quieren la medalla de Oro. En cuartos de final vencieron de manera contundente 32-22 a Países Bajos con gran actuación de Laura Flippes.

Por su parte, Suecia ha hecho historia al meterse a estas semifinales por primera vez en su historia, pero nadie les quita la ilusión de asegurar su primera medalla. En Cuartos de Final doblegaron 39-30 a Corea del Sur.

Tanto Francia como Suiza saben de la importancia de este juego ya que ambas saldrán con todo para quedarse con la victoria y el boleto a la Final. El duelo iniciará a las 5:00 pm de Japón, así como a las 3:00 am de México y 10:00 am de París y Estocolmo (1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos). La transmisión será por Claro Sports en Latinoamérica y NBC en Estados Unidos.

Noruega vs Rusia en VIVO

La selección de Noruega ha marcado el ritmo de la competencia siendo la única que ha ganado todos los partidos que han disputado, buscando su tercera medalla de Oro en los últimos 4 Juegos. En cuartos de Final no tuvieron problemas para vencer 26-22 a Hungría con gran actuación de Kari Brattset Dale.

Por su parte, Rusia llega con un equipo muy poderoso, son las vigentes campeonas Olímpicas y van por el bicampeonato. En cuartos de final doblegaron 32-26 a Montenegro con espectacular juego de Anna Vyakhireva.

Tanto Noruega como Rusia saben de la importancia de este juego ya que ambas llegan como las máximas candidatas al Oro, son las últimas dos finalistas y van por todo. El duelo iniciará a las 9:00 pm de Japón, así como a las 7:00 am de México (5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos). La transmisión será por Claro Sports en Latinoamérica y por NBC en Estados Unidos.

