Manchester City vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Community Shield 2021

Premier League 2021-2022

Arranca la actividad de una nueva temporada en Inglaterra con la disputa de la Community Shield 2021 este sábado 7 de agosto, donde el Leiester City buscará demostrar que esta nueva temporada quiere ser protagonista, pero tendrán que medirse al Manchester City que saldrá a dar un golpe de autoridad en el mítico Wembley.

Hora y Canal Manchester City vs Leicester

Sede: Wembley, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Manchester City vs Leicester en VIVO

El cuadro del Manchester City se ha consolidado como el mejor equipo de Inglaterra, llegan como los vigentes campeones de la Premier League y para este nuevo torneo el objetivo será seguir cosechando trofeos.

En su último partido de pretemporada, Manchester City goleó por 4 a 1 al Blackpool.



🔹️Goles:

3’ Samuel Edozie

20' Garbutt (P)

48’ Riyad Mahrez

58’ y 75' Ilkay Gündoganpic.twitter.com/WjbhrzV8lD — 𝙘𝙞𝙩𝙮 𝙖𝙧𝙜 (@manchestarblue) August 4, 2021

Los Citizens tuvieron varios amistosos de preparación con triunfo 2-0 ante el Preston, 4-0 sobre el Barnsley y el pasado martes doblegaron 4-1 al Blackpool.

Por su parte, el Leicester City viene de una gran temporada donde fue protagonista y logró llevarse el título de la FA Cup venciendo al Chelsea en la final, ese título les dio la oportunidad de disputar de este primer trofeo de la temporada.

Los Foxes también tuvieron una fuerte pretemporada cerrando con un empate 3-3 ante el QPR el pasado sábado, mientras que el miércoles lograron un buen triunfo 3-2 ante el Villarreal.

Tanto el Manchester City como Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita alzarse con este primer trofeo de la competencia. Los Citizens son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo los Foxes tienen la calidad para aspirar a sorprender y más viniendo de la pretemporada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Leicester.

