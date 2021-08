Francia vs Rusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Oro Voleibol Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 7 de agosto con la gran final del Voleibol en los Juegos Olímpicos 2021 donde Francia buscará redondear esta histórica participación, llegan muy motivados, pero tendrán que medirse a Rusia que saldrá a imponer su jerarquía para subirse a lo más alto del podio en el Ariake Arena.

Hora y Canal Francia vs Rusia

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 9:15 pm de Japón. 7:15 am de México, Colombia y Perú. 9:15 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:15 am PT / 8:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Francia vs Rusia en VIVO

La escuadra de Francia ha sido la gran revelación de la competencia ya que apenas logró avanzar de la fase de grupos con 2 victorias y 3 derrotas, sin embargo en esta fase final han mostrado su mejor nivel y ahora están a una victoria de redondear esta participación que ya es histórica, nunca habían ganado una medalla en esta disciplina.

Los Galos dieron un golpe de autoridad en las semifinales donde se midieron a Argentina logrando vencerlos con autoridad 3-0 con parciales 25-22, 25-19 y 25-22.

Por su parte, Rusia vuelve a una final tras haber conseguido el Oro en 2012, por lo que, tras irse sin medalla hace 5 años, ahora quieren volver a subirse a lo más alto del podio.

Los Rusos demostraron su gran nivel en las semifinales donde dejaron fuera al Campeón Olímpico tras vencer 3-1 a Brasil con parciales 18-25, 25-21, 26-24 y 25-23.

Tanto Francia como Rusia saben de la importancia de este juego ya que ambos tienen la misión de quedarse con la medalla de Oro, no hay margen de error, uno subirá a lo más alto del podio y el otro tendrá que irse con el agridulce sabor de la plata. En los pronósticos el Comité Olímpico Ruso es favorito, pero Les Bleus saldrán con todo que ganar y nada que perder. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Francia vs Rusia.

