Real Madrid vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Pretemporada 2021

Gran partido tendremos este domingo 8 de agosto siguiendo con la pretemporada europea donde el Real Madrid cerrará su preparación con la misión de quedarse con la victoria, pero tendrá una dura prueba cuando se midan al Milán que también saldrá decidido a quedarse con el triunfo en la cancha del Worthersee Stadion.

Sede: Wörthersee Stadion, Klagenfurt, Austria

Hora: 6:30 pm de Europa. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TVC Deportes en México. TNT Sports en Argentina. ESPN Deportes en Estados Unidos. RMTV en el resto del mundo.

El cuadro del Real Madrid esta afinando ya los últimos detalles de cara a su debut en LaLiga el próximo sábado ante el Alavés, saben que los espera un torneo muy largo y peleado, por lo que empezar de buena manera será vital.

Los Merengues vienen de una dura derrota en su último amistoso el pasado domingo cuando visitaron al Rangers siendo superados 2-1, sin embargo saben que lo realmente importante es aprovechar cada duelo para mejorar.

Por su parte, el Milán también se está preparando con todo para una nueva temporad adonde intentará ser protagonista de la Serie A, además tendrá su regreso a la Champions League, por lo que tiene que llegar a punto.

I Rossoneri viene de un buen amistoso el pasado miércoles cuando visitaron al Valencia en un choque cerrado que terminó 0-0 en 90 minutos, para terinar cayendo en penales.

Tanto el Real Madrid como el Milán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita ganar confianza estando cerca de arrancar sus respectivas temporadas, ganar será importante por el aspecto anímico, pero para los entrenadores lo primordial será afinar los últimos detalles. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Milán.

