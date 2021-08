Celta vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Seguimos con la intensa actividad jornada 1 de la Liga Española 2021-2022 este domingo 15 de agosto con un buen partido donde el Celta de Vigo buscará aprovechar su condición de local para sumar sus primeros puntos, pero tendrán que recibir al Atlético de Madrid que inicia el camino al bicampeonato en la cancha de Balaídos.

Hora y Canal Celta vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio de Balaídos, Celta, España

Hora: 5:30 pm de España. 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Celta vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Celta de Vigo arranca una nueva temporada de la mano del Chacho Coudet que tendrá la misión de meterse a competencias europeas tras la agridulce campaña previa donde quedaron octavos muy cerca del boleto europeo.

Los Celestes tuvieron un buen cierre de pretemporada al vencer 3-0 al Sanluqueño, mientras que el sábado de la semana pasada vencieron 1-0 a los Wolves. Tuvieron algunos movimientos con las llegadas de Franco Cervi, Matías Dituro y Javi Galán, mientras que entre las bajas destacan Jeison Murillo, Álvaro Vadillo y Facundo Ferreyra.

Por su parte, el Atlético de Madrid es el vigente campeón de España e inicia la temporada con el objetivo de volver a llevarse el trofeo, parece el momento perfecto para que el Cholo Simeone imponga un pequeño dominio del equipo con algunos títulos más.

Tras disputar el último amistoso de la pretemporada en Róterdam, ya pensamos en el debut el @LaLiga. Nos queda una semana por delante para seguir trabajando duro de cara a #CeltaAtleti. ¡Nos vemos el domingo en Balaídos!🔴⚪💪 pic.twitter.com/wWRW9S5mvN — ❤️🤍🏆 CAMPEONES 🏆❤️🤍 (@Atleti) August 8, 2021

Los Colchoneros tuvieron una fuerte pretemporada con un cierre complicado al caer en penales ante el Cádiz, mientras que el domingo pasado perdieron 2-1 ante el Feyenoord. Entre los movimientos destacan las llegadas de Rodrigo de Paul y Marcos Paulo, mientras que entre las bajas destacan Vitolo, Lucas Torreira y Moussa Dembélé.

Tanto el Celta como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita arrancar la campaña con el pie derecho. En los pronósticos los Colchoneros son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero los Celestes están en casa y van con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Celta vs Atlético de Madrid.

Celta vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Liga Española 2021-22

