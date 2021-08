Chivas vs Necaxa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga MX Femenil Apertura 2021

Liga MX Femenil

Abrimos la actividad de este domingo 15 de agosto siguiendo con la jornada 5 de la Liga MX Femenil Apertura 2021, cuando las Chivas busquen seguir con su gran paso que las consolide entre las líderes de la competencia, pero tendrán que recibir a Necaxa que tendrá que hacer un duelo perfecto si aspira a ser competitiva en Verde Valle.

Hora y Canal Chivas vs Necaxa

Sede: Instalaciones Verde Valle, Guadalajara, Jalisco

Hora: 10:30 am de México. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ChivasTV en México. Telemundo en Estados Unidos.

Chivas vs Necaxa en VIVO

El cuadro de las Chivas ha cumplido con un gran arranque de campaña demostrando que quieren volver a ser protagonistas y pelear por el título. Después de 4 jornadas suman 3 victorias y un empate.

Guadalajara viene de una buena victoria en la jornada pasada cuando visitaron a Juárez en un choque cerrado donde tuvieron que venir de atrás para ganar 1-2 con doblete de Alicia Cervantes.

Por su parte, Necaxa es la otra cara de la moneda con un inicio de temporada desastrosa que los tiene hundidos en la tabla tras haber sumado apenas un empate y ser vencidas en 3 choques, por lo que les urge reaccionar, aunque luce casi imposible.

Las Centellas vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando recibieron a Santos siendo aplastadas 0-3.

Tanto las Chivas como Necaxa saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de llevarse el triunfo en la pelea por sus objetivos, aunque es una realidad que Guadalajara es amplia favorita para ganar y hacerlo sin demasiadas complicaciones, sería una auténtica sorpresa si las Centellas rescatan, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chivas vs Necaxa.

