Espanyol vs Villarreal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Seguimos con las emociones de la jornada 2 de la Liga Española 2021-2022 este sábado 21 de agosto con un buen duelo donde el Espanyol hará su debut en casa con la misión de llevarse el triunfo, pero tendrán que recibir a un Villarreal que saldrá por todo al Cornella ElPrat.

Hora y Canal Espanyol vs Villarreal

Sede: Estadio Cornella-ElPrat, Barcelona, España.

Hora: 7:30 pm de España. 11:30 am de Centroamérica. 12:30 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Espanyol vs Villarreal en VIVO

El cuadro del Espanyol está de vuelta en la primera división de España donde el objetivo será mantener la categoría, para ello será vital el hacerse fuertes en casa, iniciaron bien, pero saben que no habrá margen de error en una campaña muy dura.

Los Periquitos hicieron su debut el sábado pasado visitando al Osasuna en un choque cerrado donde ambos tuvieron sus oportunidades, pero el gol no llegó para un 0-0 final.

Por su parte, el Villarreal tiene la misión de pelear por los primeros puestos en la lucha por competencias europeas, hay que recordar que también estará disputando la Champions League, por lo que un buen arranque es vital para ser competitivos en ambos torneos.

El Submarino Amarillo tuvo un amargo debut el pasado lunes cuando recibieron al Granada en un choque que dominaron en términos generales, sin embargo fueron incapaces de anotar para un 0-0 final, además, sufrieron la expulsión de Juan Foyth que no podrá estar este sábado.

Tanto el Espanyol como el Villarreal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita sumar su primer triunfo. En los pronósticos es difícil dar un favorito, los Periquitos están en casa, pero el Submarino Amarillo saldrá a imponer su jerarquía y calidad. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Espanyol vs Villarreal.

Espanyol vs Villarreal EN VIVO

