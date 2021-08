Inter de Milán vs Genoa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Serie A 2021-22

Serie A

Arranca la actividad de la Serie A 2021-2022 este sábado 21 de agosto cuando el flamante campeón, el Inter de Milán, haga su debut con la misión de sumar sus primeros puntos, pero tendrá que recibir al Genoa que saldrá decidido a dar la primera campanada en su visita al Giuseppe Meazza.

Hora y Canal Inter de Milán vs Genoa

Sede: Estadio Giuseppe Meazza, Milán, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México y Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Inter de Milán vs Genoa en VIVO

El cuadro del Inter de Milán viene de una campaña espectacular donde se proclamó campeón de la competencia con un gran paso, sin embargo saben que ahora el objetivo otra vez será el más alto y deben empezar con todo.

I Nerazzurri sufrió un duro golpe en el mercado al confirmarse la salida de Romelu Lukaku y Achraf Hakimi, mientras que entre los fichajes destacan las llegadas de Denzel Dumfries, Zinho Vanheusden, Matteo Darmian y Edin Dzeko. Cerraron su pretemporada el pasado sábado vencieron 3-0 al Dinamo de Kiev.

Por su parte, el Genoa inicia una nueva temporada con el firme objetivo de salvarse del descenso, vienen de un buen torneo pasado donde terminaron onceavos lejos de la zona baja, por lo que esperan que para este torneo las cosas puedan ser igual o mejor sin pasar muchas complicaciones.

Il Grifone tendrá en sus filas al mexicano Johan Vázquez que espera ganarse un lugar como titular. Iniciaron su temporada el viernes de la semana pasada venciendo 3-2 al Perugia en la primera ronda de la Copa de Italia.

Tanto el Inter de Milán como el Genoa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita sumar sus primeros puntos, aunque es una realidad que el Inter es amplio favorito para ganar, sería una sorpresa si el Génova sale, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Inter de Milán vs Genoa.

Inter de Milán vs Genoa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Serie A 2021-22

Last modified: agosto 20, 2021

Etiquetas: Genoa