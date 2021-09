Eliminatorias CONMEBOL 2022

Foto: @CONMEBOL

Uruguay dio un golpe de autoridad logrando valiosísima victoria 1-0 sobre Ecuador en la jornada 9 de las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2022.

El partido arrancó de manera muy movida, con mucha intensidad, Ecuador intentaba tomar las riendas pero no había claridad en las áreas, los minutos pasaban con mucha pelea en media cancha, Uruguay lanzaba centros que no encontraban a nadie en el área, después de 45 minutos teníamos un muy intenso, pero nada claro empate 0-0. Para el segundo tiempo apenas al minuto 1 Gonzalo Plata estuvo cerca de poner al frente a Ecuador, al 52 Uruguay respondió con disparo de Federico Valverde que reventó el poste, Estupiñan también generaba por la visita, había más oportunidades en las áreas, ambos tuvieron sus oportunidades, pero al 86 Matías Vecino parecía vestirse de héroe dándole el triunfo a los Charruas, sin embargo un fuera de lugar señalado por el VAR anuló la jugada, parecía que no habría más, pero en tiempo de reposición Gastón Pereiro ahora si le dio la victoria a Uruguay.

Con esta victoria Uruguay arribó a 15 puntos colocándose en la tercera posición, mientras Ecuador se estancó en 13 unidades en la cuarta posición. Las eliminatorias se reanudarán en octubre cuando los Charruas reciban a Colombia y La Tri reciba a Bolivia. Uruguay 1-0 Ecuador.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Uruguay vs Ecuador 1-0 Jornada 9 Eliminatorias CONMEBOL 2022

Last modified: septiembre 9, 2021

Etiquetas: Ecuador