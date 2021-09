Milán vs Lazio EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Serie A 2021-22

Serie A

Buen partido nos espera este domingo 12 de septiembre siguiendo con la jornada 3 de la Serie A 2021-2022, cuando el Milán busque aprovechar su condición de local para mantener su arranque perfecto, pero tendrán que recibir a una Lazio que también saldrá a mantener el invicto en la cancha del San Siro.

Hora y Canal Milán vs Lazio

Sede: Estadio San Siro, Milán, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de Centroamérica. 111:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y México. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:000 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:30 pm PT / 7:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Milán vs Lazio en VIVO

El cuadro del Milán ha cumplido con un gran arranque de campaña logrando ganar los 2 partidos que han disputado, sin embargo saben que el duelo de este domingo será su primera “prueba de fuego” en una temporada que seguramente será muy cerrada.

Il Diavolo viene de una gran victoria en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando recibieron al Cagliari logrando doblegarlos 4-1 con doblete de Olivier Giroud y goles de Sandro Tonali y Rafael Leao.

Por su parte, la Lazio también ha impuesto condiciones en este inicio de temporada en Italia ganando sus dos primeros duelos, pero además lo han hecho anotando 9 goles y recibiendo apenas 2, por lo que intentarán mantener ese gran paso.

I Biancocelesti, previo a la Fecha FIFA, lograron una aplastante victoria 6-1 sobre Spezia con hat-trick de Ciro Immobile y anotaciones de Felipe Anderson, Elseid Hysaj y Luis Romero.

Tanto el Milán como la Lazio saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad y consolidarse como líder desde este mismo inicio en una Serie A que realmente puede ser para cualquiera. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Milán vs Lazio.

Milán vs Lazio EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Serie A 2021-22

