Wolves vs Brentford EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Abrimos la actividad de este sábado 18 de septiembre en la jornada 5 de la Premier League 2021-2022, cuando los Wolves vuelven a casa con la misión de sumar su segunda victoria y alejarse de la zona baja, pero tendrán que recibir a un Brentford que saldrá decidido a dar la sorpresa en el Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Brentford

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 6:30 am de México. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC en Estados Unidos.

Wolves vs Brentford en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido un arranque de campaña complicado ya que en 4 jornadas apenas han sumado una victoria y han caído derrotados en los restantes 3 juegos, pero es un hecho que han mostrado cosas interesantes.

Los Lobos vienen de tomar un respiro en la jornada pasada cuando visitaron al Watford logrando doblegarlos 0-2 con un autogol y anotación de Hwang Hee-chan.

Por su parte, el Brentford ha cumplido en este inicio de temporada donde su objetivo claro es salvarse del descenso. Ellos han sumado un triunfo, par de empates y una derrota en 4 fechas.

Las Abejas vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Brighton en un duelo cerrado que parecía terminar con empate a cero, pero un error al 90 los dejó con las manos vacías.

Tanto los Wolves como el Brentford saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos, los dos quieren salvarse del descenso en primera instancia y a partir de ahí luchar por algo más. Los Lobos, de Raúl Jiménez, son ligeros favoritos pero para nada será un duelo fácil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Brentford.

Wolves vs Brentford EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Premier League 2021-22

