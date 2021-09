Atlético de Madrid vs Athletic EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Abrimos la actividad de este sábado 18 de septiembre en la jornada 5 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Atlético de Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en la pelea por el liderato, pero recibirán a un Athletic Bilbao que saldrá por la sorpresa al Wanda Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Athletic

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am de Centroamérica. 9:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Athletic en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha cumplido con un buen arranque de campaña demostrando que quieren volver a levantar el título. En la jornada pasada lograron un sufrido triunfo 1-2 sobre el Espanyol con goles de Yannick Carrasco y Thomas Lemar.

Los Colchoneros tuvieron actividad a media semana en su debut en la Champions League 2021-2022 en un duelo donde no fueron capaces de pasar del empate 0-0 ante el Porto.

Por su parte, el Athletic Bilbao también lo ha hecho muy bien en este inicio de temporada ya que en 4 jornadas suman par de victorias y par de empates, por lo que intentarán seguir con esa buena inercia.

Los Leones de San Mamés vienen de una valiosa victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Mallorca logrando doblegarlos 2-0 con goles de Daniel Vivian e Iñaki Williams.

Tanto el Atlético de Madrid como el Athletic Bilbao saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en los primeros puestos, los Colchoneros son favoritos, pero los Leones saldrán motivados intentando salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Athletic.

Last modified: septiembre 17, 2021

Etiquetas: Athletic Bilbao