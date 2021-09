Osasuna vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Abrimos las emociones de este jueves 23 de septiembre siguiendo con la jornada 6 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Osasuna busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita consolidarse en la mitad alta de la tabla, pero tendrán que recibir a un Betis que también saldrá decidido a llevarse el botín de El Sadar.

Hora y Canal Osasuna vs Betis

Sede: Estadio El Sadar, Pamplona, Navarra, España

Hora: 7:30 pm de España. 11:30 am de Centroamérica. 12:30 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Osasuna vs Betis en VIVO

El cuadro del Osasuna ha tenido un gran arranque de campaña demostrando que quiere dejar atrás los problemas de descenso y soñar con competencias europeas, aunque queda un largo camino por recorrer. Después de 5 jornadas suman par de triunfos, par de empates y un solo descalabro.

Los Rojillos vienen de un valiosísimo triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Alavés logrando doblegarlos 0-2 con goles de David García y Roberto Torres.

Por su parte, el Betis ha tenido un inicio de temporada irregular luchando en media cancha. Ellos suman una victoria, 3 empates y han perdido en una sola ocasión.

Los Béticos vienen de un durísimo empate en al jornada pasada cuando parecían quedarse con el triunfo 2-1 con un autogol y anotación de Nabil Fekir, pero la expulsión de Germán Pezzella al 78 les terminó costando un empate al 90+7.

Tanto el Osasuna como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas, no hay margen de error. En los pronósticos los Rojillos son ligeros favoritos, pero los Béticos, de Andrés Guardado y Diego Lainez, van con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Osasuna vs Betis.

Osasuna vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga Española 2021-22

Last modified: septiembre 22, 2021

Etiquetas: Betis