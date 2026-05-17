Barcelona vs Betis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 37 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

LaLiga tendrá este domingo uno de los partidos más atractivos de la jornada cuando el FC Barcelona reciba al Real Betis en un Camp Nou completamente vestido de fiesta. Los blaugranas ya celebran el título de campeón, mientras que los béticos llegan con la tranquilidad de haber asegurado su boleto a la próxima UEFA Champions League.

Sin embargo, aunque ambos equipos ya cumplieron sus objetivos de temporada, nadie quiere regalar prestigio en un duelo que promete intensidad, goles y mucho espectáculo.

Barcelona quiere cerrar invicto en casa

El equipo dirigido por Hansi Flick sufrió un inesperado tropiezo a media semana tras caer por la mínima ante el Alavés. El técnico alemán decidió rotar prácticamente a todo el plantel pensando en administrar cargas después de asegurar el campeonato.

Aun así, el Barça sigue firmando una temporada espectacular y ahora tiene un objetivo adicional: terminar invicto como local en toda la campaña.

Los números son impresionantes. El conjunto catalán ha ganado los 18 partidos que ha disputado en casa durante esta temporada de LaLiga, convirtiendo el Camp Nou en una auténtica fortaleza imposible de conquistar.

Por ello, todo apunta a que Flick volverá a utilizar a sus titulares habituales para intentar mantener viva esa marca histórica y regalarle otra alegría a su afición.

Betis llega relajado y peligroso

Del otro lado aparece un Betis que vive uno de sus momentos más felices de los últimos años. El equipo de Manuel Pellegrini aseguró matemáticamente el quinto puesto de LaLiga tras derrotar al Elche, consiguiendo así el boleto a la próxima Champions League.

Para los verdiblancos, se trata apenas de su segunda clasificación a la máxima competición europea en todo el siglo XXI, motivo suficiente para llegar a Barcelona con la confianza por las nubes.

Además, el Betis ha sido uno de los mejores visitantes del campeonato y actualmente presume la quinta mejor marca fuera de casa en toda LaLiga.

Esa falta de presión puede convertir al conjunto sevillano en un rival todavía más peligroso ante un campeón que probablemente juegue con mayor libertad ofensiva.

Antecedente lleno de goles

Si algo promete este encuentro es espectáculo. En la primera vuelta, ambos equipos protagonizaron uno de los partidos más emocionantes de la temporada, con victoria 5-3 del Barcelona en un auténtico festival ofensivo.

Con los dos clubes ya celebrando sus respectivos logros, el contexto apunta nuevamente a un partido abierto, dinámico y con múltiples oportunidades de gol.

Pronóstico Barcelona vs Betis

Todo indica que veremos un encuentro entretenido y con ritmo ofensivo desde el inicio. El Betis tiene argumentos suficientes para competir, pero el Barcelona querrá cerrar su temporada como local manteniendo el invicto perfecto en el Camp Nou.

Nuestro pronóstico es victoria del Barcelona 2-1 en otro duelo lleno de emociones.

¿Cuándo y dónde ver Barcelona vs Betis EN VIVO?

Partido : Barcelona vs Betis

: Barcelona vs Betis Competencia : LaLiga

: LaLiga Fecha : Domingo

: Domingo Estadio : Camp Nou

: Camp Nou Hora: 1:15 pm

Last modified: mayo 17, 2026