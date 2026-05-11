Osasuna vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 36 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

Nos vamos hasta España porque este martes se juega un partido de mucha intensidad en Pamplona. El Osasuna recibe al Atlético de Madrid en El Sadar, y aunque parece un duelo disparejo por la tabla, realmente esperamos un choque más cerrado de lo que aparenta. Aquí les dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Rojillos son décimos con 42 puntos apenas con una velita encendida en la lucha por Europa, mientras que los Colchoneros son cuartos ya sin nada que pelear.

Hablemos de los locales. El equipo de Alessio Lisci ha sido la gran sorpresa de la temporada. Muchos los daban como candidatos al descenso y hoy están cómodamente en el décimo lugar con 42 puntos. ¿Su mayor fortaleza? Jugar en casa. En El Sadar han sumado 9 victorias y solo 3 derrotas en todo el año. Sin embargo, llegan heridos tras una derrota dolorosa ante el Levante, donde les dieron la vuelta en el último minuto.

Por otro lado, llega el Atlético de Madrid del «Cholo» Simeone, y la verdad es que no pasan por su mejor momento. Vienen de una semana durísima: quedaron eliminados de la Champions League ante el Arsenal y luego perdieron en casa frente al Celta de Vigo. Están en cuarto lugar con 63 puntos ya con su boleto a la próxima Champions en la bolsa.

El gran problema para el Atleti este año han sido las visitas. Solo han ganado 5 partidos fuera de casa en toda la temporada y han sufrido 4 derrotas en sus últimas 6 salidas. Pero ojo, que la calidad individual suele pesar en estos momentos.

Históricamente, el Atleti ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos, pero con el ambiente de El Sadar y el mal paso visitante de los Colchoneros, este partido será una auténtica batalla táctica.

¿Podrá el Osasuna abollarle la corona al Cholo o el Atlético sacará la casta para asegurar su puesto europeo?

Nuestro pronóstico: El Atleti necesita sacar el orgullo, el Cholo saldrá con lo mejor que tienen buscando un respiro y se llevará el triunfo 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 11, 2026