Written by: mayo 9, 2026 Ligas Europeas

Real Sociedad vs Betis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 35 LaLiga 2025-26

Betis vs Real Sociedad

¡Partidazo en San Sebastián para cerrar la jornada sabatina! Este sábado a la 1:00 de la tarde, la Real Sociedad recibe al Betis en un duelo que promete ser un espectáculo de fútbol ofensivo y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Txuri-Urdin son novenos de la tabla ya sin nada que pelear al tener su lugar a Europa League asegurado, mientras que los Béticos son quintos y con la confirmación de la quinta plaza de Champions para España la misión está en amarrar ese puesto.

La Real de Matarazzo llega con la tranquilidad de haber levantado la Copa del Rey, lo que ya les dio el boleto europeo para el próximo año, pero cuidado, que han perdido gas en la liga sumando solo un punto de los últimos nueve. Querrán reconciliarse con su gente en casa.

Enfrente llega el Betis del ‘Ingeniero’ Pellegrini, un equipo que es pura solvencia. Vienen de golear al Oviedo y están firmes en el quinto lugar, seis puntos por encima del Celta. Los béticos ya le pegaron a la Real en la primera vuelta con un contundente 3-1 y buscan su tercera victoria consecutiva sobre los vascos. Con solo 7 derrotas en todo el torneo, el Betis es un hueso durísimo de roer, especialmente fuera de casa. 

¿Podrá la Real Sociedad romper su mala racha o el Betis sellará su hegemonía reciente?

Nuestro  pronóstico: Son dos equipos que proponen y que suelen dar partidos muy entretenidos. Veo un empate vibrante de 2-2. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: mayo 9, 2026
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