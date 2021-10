Villarreal vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Partido muy atractivo tendremos este domingo 3 de octubre siguiendo con la jornada 8 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Villarreal busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita pelear por puestos europeos, pero recibirán a un Betis que llega motivado listos para llevarse el botín de la Cerámica.

Hora y Canal Villarreal vs Betis

Sede: Estadio de la Cerámica, Villarreal, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Villarreal vs Betis en VIVO

El cuadro del Villarreal ha tenido un arranque de campaña muy irregular ya que ha disputado 6 partidos con saldo de una victoria y 5 empates, todavía sin conocer la derrota. En la jornada pasada lograron un gran empate 0-0 en su visita al Real Madrid.

El Submarino Amarillo viene de un durísimo golpe a mitad de semana en la Champions League donde visitaron al Manchester United en un duelo en el que dominaron con claridad el primer lapso, al 53 Paco Alcácer los puso al frente, sin embargo los empataron y con gol al 90+5 los dejaron con las manos vacías.

Por su parte, el Betis ha tenido un buen arranque de temporada demostrando que quiere volver a pelear por competencias europeas. En la jornada pasada doblegaron 2-0 al Getafe para colocarse con 3 triunfos, 3 empates y un solo descalabro.

Los Béticos tuvieron acción a media semana logrando un buen triunfo 3-1 en su visita al Ferencváros, con anotación de Nabil Fekir y Cristian Tello, así como un autogol, por la jornada 2 de la Europa League.

Tanto el Villarreal como el Betis saben de la importancia de este partido dado que viene la pausa por la Fecha FIFA y el ganador saldrá muy fortalecido rumbo lo que viene. El Submarino Amarillo es ligero favorito, pero los Béticos, donde Diego Lainez podría volver a la acción, tiene todo para competir. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Villarreal vs Betis.

